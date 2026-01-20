Innlent

Norð­firðingar gleðjast að sjá loðnuna birtast

Kristján Már Unnarsson skrifar
Grænlenska skipið Polar Amaroq kom til Norðfjarðar í morgun með fyrsta loðnufarm vertíðarinnar.
Grænlenska skipið Polar Amaroq kom til Norðfjarðar í morgun með fyrsta loðnufarm vertíðarinnar. Andri Gunnar Axelsson/Síldarvinnslan

Gleði ríkti á Norðfirði í dag þegar fyrstu loðnunni á þessari vertíð var landað hjá Síldarvinnslunni. Loðnunni er lýst sem stórri og fallegri og fer hún öll í heilfrystingu til manneldis.

Í kvöldfréttum Sýnar mátti sjá grænlenska skipið Polar Amaroq komið til Norðfjarðar í morgun með þennan fyrsta loðnufarm vertíðarinnar. Á heimasíðu Síldarvinnslunnar er haft eftir skipstjóranum Geir Zoёga að hún hafi veiðst um 50 til 60 mílur út af Norðfjarðarhorni. Sagði skipstjórinn það hafa komið þeim á óvart að rekast á loðnu þarna strax og þeir hafi í raun ekki þurft að leita neitt.

Polar Amaroq við bryggju á Norðfirði í morgun. Andri Gunnar Axelsson/Síldarvinnslan

Geir sagði skipverja vera káta og glaða og að loðnan virtist vera stór og falleg og úrvalshráefni. Farmurinn var alls 340 tonn og var loðnunni landað upp úr hádegi inn í fiskiðjuver Síldarvinnslunnar.

Rekstrarstjóri fiskiðjuversins, Geir S. Hlöðversson, sagði gleði ríkja á Norðfirði. Þar yrðu allir kátir þegar loðnan birtist. Hann sagði loðnuna virkilega fallega. Hún yrði öll heilfryst til manneldis og seld til Austur-Evrópu, mest til Úkraínu.

Loðnan komin inn í fiskiðjuver Síldarvinnslunnar. Geir S. Hlöðversson/Síldarvinnslan

Þótt þessi fyrsta loðna sé núna komin á land er búist við að vertíðin fari rólega af stað. Menn spá því að fullur kraftur verði vart kominn í loðnuveiðarnar fyrr en í kringum 10. febrúar.

Hér má sjá fyrstu loðnu vertíðarinnar:

Loðnuvertíð hafin og floti farinn til loðnumælinga

Loðnuvertíðin er hafin en fyrsta loðnan veiddist í dag út af Austfjörðum og er stefnt að því að henni verði landað á Norðfirði á morgun. Þá héldu fimm skip á miðin í dag til loðnumælinga á vegum Hafrannsóknastofnunar en niðurstöðurnar ráða miklu um það hversu stór loðnukvótinn verður.

