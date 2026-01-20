Norðfirðingar gleðjast að sjá loðnuna birtast Kristján Már Unnarsson skrifar 20. janúar 2026 21:56 Grænlenska skipið Polar Amaroq kom til Norðfjarðar í morgun með fyrsta loðnufarm vertíðarinnar. Andri Gunnar Axelsson/Síldarvinnslan Gleði ríkti á Norðfirði í dag þegar fyrstu loðnunni á þessari vertíð var landað hjá Síldarvinnslunni. Loðnunni er lýst sem stórri og fallegri og fer hún öll í heilfrystingu til manneldis. Í kvöldfréttum Sýnar mátti sjá grænlenska skipið Polar Amaroq komið til Norðfjarðar í morgun með þennan fyrsta loðnufarm vertíðarinnar. Á heimasíðu Síldarvinnslunnar er haft eftir skipstjóranum Geir Zoёga að hún hafi veiðst um 50 til 60 mílur út af Norðfjarðarhorni. Sagði skipstjórinn það hafa komið þeim á óvart að rekast á loðnu þarna strax og þeir hafi í raun ekki þurft að leita neitt. Polar Amaroq við bryggju á Norðfirði í morgun. Andri Gunnar Axelsson/Síldarvinnslan Geir sagði skipverja vera káta og glaða og að loðnan virtist vera stór og falleg og úrvalshráefni. Farmurinn var alls 340 tonn og var loðnunni landað upp úr hádegi inn í fiskiðjuver Síldarvinnslunnar. Rekstrarstjóri fiskiðjuversins, Geir S. Hlöðversson, sagði gleði ríkja á Norðfirði. Þar yrðu allir kátir þegar loðnan birtist. Hann sagði loðnuna virkilega fallega. Hún yrði öll heilfryst til manneldis og seld til Austur-Evrópu, mest til Úkraínu. Loðnan komin inn í fiskiðjuver Síldarvinnslunnar. Geir S. Hlöðversson/Síldarvinnslan Þótt þessi fyrsta loðna sé núna komin á land er búist við að vertíðin fari rólega af stað. Menn spá því að fullur kraftur verði vart kominn í loðnuveiðarnar fyrr en í kringum 10. febrúar. Hér má sjá fyrstu loðnu vertíðarinnar: Loðnuveiðar Sjávarútvegur Fjarðabyggð Síldarvinnslan Tengdar fréttir Loðnuvertíð hafin og floti farinn til loðnumælinga Loðnuvertíðin er hafin en fyrsta loðnan veiddist í dag út af Austfjörðum og er stefnt að því að henni verði landað á Norðfirði á morgun. Þá héldu fimm skip á miðin í dag til loðnumælinga á vegum Hafrannsóknastofnunar en niðurstöðurnar ráða miklu um það hversu stór loðnukvótinn verður. 19. janúar 2026 22:20 Mest lesið Magnús Eiríksson borinn til grafar Innlent „Kanntu ekki mannasiði mannfjandi?“ Innlent Hafi nauðgað sex ára stúlku og eiginkonu sinni og birt af því myndir Innlent Óvæntur blaðamannafundur: Las „afrekabókina“ og sýndi myndir af glæpamönnum Erlent Kvaðst hafa drepið fjölskylduna og ætlað að stinga sig í hjartað Innlent Trump fer mikinn á Truth Social og virðist ætla sér Kanada Erlent Neituðu að greiða starfsfólki á leið í eigin rekstur uppsagnarfrest Innlent „Ekki gott að fólk sé endalaust að sulla svona í víni“ Innlent Heitt í hamsi vegna Grænlands Innlent Fyrsta árinu af fjórum lokið Erlent Fleiri fréttir Norðfirðingar gleðjast að sjá loðnuna birtast Annasamasti dagur á bráðamóttöku í lækna minnum Neituðu að greiða starfsfólki á leið í eigin rekstur uppsagnarfrest Gríðarleg fjölgun hótana og dæmi um að setið sé fyrir lögreglumönnum Kvaðst hafa drepið fjölskylduna og ætlað að stinga sig í hjartað Ofbeldi gegn lögreglumönnum magnast og baráttan hafin um Framsókn Nemi í jarðfræði hlaut Nýsköpunarverðlaunin „Kanntu ekki mannasiði mannfjandi?“ Brynjar skýtur föstum skotum á Flokk fólksins „Fyrsta ár ríkisstjórnarinnar hefur mistekist“ Magnús Eiríksson borinn til grafar Heitt í hamsi vegna Grænlands Hafi nauðgað sex ára stúlku og eiginkonu sinni og birt af því myndir Dýr framtíðarlausn að færa þjóðveginn vegna grjóthruns Borgarstjórn biður vöggustofubörnin afsökunar Eldgos á næstu vikum enn líklegasta niðurstaðan Sjö tilkynningar um heimilisofbeldi að jafnaði á dag „Ekki gott að fólk sé endalaust að sulla svona í víni“ Styrkleiki að formaður Framsóknar eigi sæti á þingi Þrjátíu á slysadeild vegna hálku og sjúkrabílar á leiðinni með fleiri Mannréttindaráðið ræðir Íran að frumkvæði Íslands Fimm starfslokasamningar kostað Hafró 35 milljónir Ögranir Trumps halda áfram og tugir leituðu á bráðamóttöku í hálkunni Á þriðja tug á bráðamóttöku vegna hálkuslysa Ingibjörg býður sig fram í formanninn Þrír fullir Íslendingar lausir úr haldi Hrókering hjá Helga og Miðflokknum vex Áss megin Sandra tekin við af Guðbrandi Flughált í höfuðborginni og víðar um land Lamdi konu stuttu eftir að hann var stunginn Sjá meira