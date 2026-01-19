Bryndís Arna er komin heim og samdi við Breiðablik Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 19. janúar 2026 20:46 Bryndís Arna Níelsdóttir varð markadrottning þegar hún spilaði síðast í Bestu deild kvenna sumarið 2023. @breidablikfc Íslandsmeistarar Breiðabliks í kvennafótboltanum hafa misst marga sóknarmenn í vetur en þær fengu góðan liðstyrk í kvöld. Breiðablik sagði frá því á miðlum sínum að landsliðskonan Bryndís Arna Níelsdóttir væri búin að semja við Blika fyrir komandi tímabil í Bestu deildinni. Bryndís Arna er enn bara 22 ára gömul en hún hefur spilað sem atvinnumaður hjá sænska félaginu Växjö DFF undanfarin tvö ár. Bryndís spilaði þó aðeins sex leiki síðasta sumar vegna meiðsla. Áður en Bryndís fór út spilaði hún tvö tímabil með Val í Bestu deildinni en hún er uppalin í Fylki. Bryndís skoraði 15 mörk í 22 leikjum með Val sumarið 2023 og varð þá Íslandsmeistari með Hlíðarendafélaginu og markahæst í deildinni. Sú frammistaða skilaði henni samningi í Svíþjóð. Alls hefur hún skorað 37 mörk í 77 leikjum í efstu deild á Íslandi. View this post on Instagram A post shared by Breiðablik FC (@breidablikfc) Besta deild kvenna Breiðablik Mest lesið Íslendingar ættu frekar að vera hræddir Handbolti Íslendingar sitja fastir í Svíþjóð Handbolti Skandall á EM í handbolta: „Hefði aldrei átt að gerast“ Handbolti Dagur henti tveimur leikmönnum sínum upp í stúku Handbolti Gleðin snerist í sorg hjá Danmörku Handbolti Austurríkismenn hjálpuðu Alfreð Handbolti Úthúðuðu Alfreð og starfið talið í húfi í kvöld Handbolti „Elvar og Ýmir voru rosalegir“ Handbolti Marokkó leitar réttar síns hjá FIFA: „Þetta sár grær ekki auðveldlega“ Fótbolti Fá meira fyrir níu pílna legg heldur en að vinna mótið Sport Fleiri fréttir Bryndís Arna er komin heim og samdi við Breiðablik Gummi Tóta orðinn leikmaður ÍA Þróttur skellti KR í Reykjavíkurmótinu KR fær tvo unga Ganverja Breytingar hjá Breiðabliki „Á eftir bolta kemur barn“ Viðar Örn leitaði sér aðstoðar við áfengis- og spilafíkn Trúin eykst á Suðurnesjum með komu McLaughlin Blikar farnir að fylla í skörðin Víkingur og Breiðablik mætast í fyrsta leik Bestu deildarinnar Rafael Máni eltir rætur sínar upp á Skaga Tveir ungir varnarmenn til FH Kristín Dís áfram í herbúðum Blika Miðbær Reykjavíkur er Íslandsmeistari Snýr aftur til Íslands og tekur við ÍBV Róbert með þrennu í sigri KR Fram lagði Leiknismenn Landsliðsbræður Palestínu sameinast í Keflavík Bikarhetjan til KA Þrótti berst mikill liðsstyrkur úr Keflavík Jón Guðni aðstoðar Ólaf Inga Blikarnir eru búnir að missa 34 mörk og 25 stoðsendingar Birta eltir ástina og semur við Genoa Júlíus Mar seldur til Kristiansund Bæði Blikaliðin fá sánuklefa fyrir komandi tímabil Feginn að vera fluttur heim úr fátækrahverfinu í Kína Svekktur að fá ekki leyfi til að taka við ÍBV Alfreð hættur hjá Breiðabliki Skipulagsbreytingar á skrifstofu KSÍ Nýliðarnir fá bandarískan markvörð Sjá meira