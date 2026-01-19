Hljóp á sig Berghildur Erla Bernharðsdóttir skrifar 19. janúar 2026 18:58 Líf Magneudóttir sækist eftir fyrsta sæti á lista Vinstri grænna í Reykjavík. Vísir/Anton Brink Líf Magneudóttir segist hafa hlaupið á sig þegar hún hélt því fram að ekki hafi verið samþykkt á félagsfundi Vinstri grænna að Vor til vinstri myndi leiða sameiginlegt framboð. Hún styðji tillöguna og áformin en ætlar að bjóða sig fram í fyrsta sæti í forvali VG. Vinstri hreyfing - grænt framboð í Reykjavík tilkynnti í gær að hreyfingin hyggist mynda bandalag við Vor til vinstri og bjóða fram í sameiginlegu framboði í komandi borgarstjórnarkosningum. Sanna Magdalena Mörtudóttir úr Vori til vinstri mun leiða framboðið og fulltrúar Vors til vinstri skipa einnig fjórða og fimmta sæti. Líf Magneudóttir oddviti VG í borginni sagði hins vegar í gær að tillagan sem var samþykkt hafi ekki gengið út á það að Vor til vinstri fengi fyrsta sætið. Stjórnarkona í Vinstri grænum í Reykjavík svaraði því í fréttum Bylgjunnar að það hefði hins vegar verið alveg skýrt. Í samtali við fréttastofu segir Líf að viðbrögð sín hefðu mátt vera önnur. „Þetta var auðvitað svolítið óheppilegt og ég skal bara taka það á mig í sannleika sagt. Ég var ekki búin að sjá það sem stjórn Vinstri grænna sendi frá sér,“ segir hún. „Ég skal bara taka það á mig að ég hefði mátt vanda mig betur og vera minni pappakassi. Fara minna í formið. Én ég held að þetta sé búið. Ég er búin að koma því á framfæri að ég styð þetta hundrað prósent og hef mikla trú á sameiningu félagshyggjufólks. Við getum kannski í framhaldinu hætt að rífast um keisarans skegg og formið.“ Styður Sönnu Líf segist styðja Sönnu Magdalenu í oddvitasætið. Finnur Ricart Andrason hefur þegar tilkynnt að hann hyggist bjóða sig fram sig í oddvitasæti Vinstri grænna í forvali þeirra. Líf ætlar einnig að bjóða sig fram í fyrsta sætið. „Það hef ég alltaf sagt og við það stend ég.“ Í framhaldinu verði svo ákveðið hvernig verður raðað á nýja listann. Líf segir verið að kanna hvort breyta eigi um nafn sameiginlegs framboðs. Sú vinna sé í gangi. Sanna Magdalena hjá Vori til vinstri segist ekki hafa gert kröfu um oddvitasætið. „Ég geri ekki neina kröfu um slíkt en ég sé að það er skýrt ákall um það og þakka kærlega fyrir það traust,“ segir hún. „Mér finnst auðvitað frábært að við vinstri hreyfingarnar séum tilbúnar að vinna saman og það þarf að leggja áherslu á það að við erum í þjónustuhlutverki við borgarbúa.“ Sveitarstjórnarkosningar 2026 Vinstri græn Borgarstjórn Vor til vinstri Mest lesið Samþykktu aldrei að Sanna fengi oddvitasætið Innlent Íslendingur handtekinn á EM Innlent Minnir á hvernig Hitler komst til valda Innlent „Þarf að klára að setja slaufu á pakkann“ Innlent „Dapurlegt að gera ákvarðanirnar tortryggilegar“ Innlent Þjóðverjar yfirgefa Grænland Erlent Hafi brotist inn til föður barnsmóður sinnar og reynt að myrða hann Innlent Hættur að hugsa bara um frið fyrst hann fékk ekki Nóbelinn Erlent Fann kattarhræ í margnota poka úti í hrauni Innlent Vegagerðin bæti hringveginn eftir að grjót banaði ferðamanni Innlent Fleiri fréttir Hljóp á sig Ósanngjarnt að skattgreiðendur borgi framkvæmdaruslið Vegagerðin ræðst í úrbætur á slysstað banaslyss Össur um öryggismálin, vandi vinstrisins og falin fíkn eldri borgara Íslendingur handtekinn á EM Ráðuneytið vill að fleiri bjóði sig fram Ólafur sakar Ingu um að vera sjúka í að láta mynda sig við skóflustungur „Dapurlegt að gera ákvarðanirnar tortryggilegar“ Hundaeigendur hvattir til að vera á varðbergi Hafi brotist inn til föður barnsmóður sinnar og reynt að myrða hann Handtökur, húsleit og haldlögð vopn í lögregluaðgerðum á Akureyri Vegagerðin bæti hringveginn eftir að grjót banaði ferðamanni Bréf Trumps til Norðmanna og væringar innan VG Verkútboð í vegagerð auglýst eftir langt hlé „Þarf að klára að setja slaufu á pakkann“ „Blasir við að íslenskt launafólk var svikið“ Um tvöfalt fleiri óánægðir en ánægðir með frestun gangna Ekki rétta leiðin að kynda undir læsisstríð Mælir fyrir samgönguáætlun í dag Fann kattarhræ í margnota poka úti í hrauni Samþykktu aldrei að Sanna fengi oddvitasætið Minnir á hvernig Hitler komst til valda VG og Sanna sameina krafta sína Sala á grænlenskum á Íslandi nær tvöfaldast Ekkert athugavert við fundinn og stjórnin starfshæf Stjórnvöld „í blindflugi“ í menntamálum í rúman áratug Haldið upp á 80 ára afmæli Hveragerðis allt afmælisárið Sambandið aldrei verra: Ísland gæti bæst á listann Dæmi um að nemendur hafi aldrei mætt í leikfimi Grænlandstollar vonbrigði og verðbólga spillir kjarasamningum Sjá meira