Íslenskur stuðningsmaður karlalandsliðsins í handbolta hefur verið handtekinn í Svíþjóð.
Ríkisútvarpið greinir frá. Utanríkisráðuneytið staðfestir að eitt mál hafi komið á borð borgaraþjónustunnar í tengslum við yfirstandandi Evrópumót karlalandsliða í handbolta.
Ekki liggja fyrir upplýsingar um af hverju viðkomandi var handtekinn en fjöldi Íslendinga er í Svíþjóð til að styðja landsliðið. Næsti leikur liðsins er á morgun klukkan 19:30.
Lögreglan í Kristianstad gat ekki veitt upplýsingar um málið þegar leitað var eftir því.