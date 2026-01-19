Innlent

Ís­lendingur hand­tekinn á EM

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Um er að ræða stuðningsmann íslenska handboltalandsliðsins.
Íslenskur stuðningsmaður karlalandsliðsins í handbolta hefur verið handtekinn í Svíþjóð.

Ríkisútvarpið greinir frá. Utanríkisráðuneytið staðfestir að eitt mál hafi komið á borð borgaraþjónustunnar í tengslum við yfirstandandi Evrópumót karlalandsliða í handbolta.

Ekki liggja fyrir upplýsingar um af hverju viðkomandi var handtekinn en fjöldi Íslendinga er í Svíþjóð til að styðja landsliðið. Næsti leikur liðsins er á morgun klukkan 19:30.

Lögreglan í Kristianstad gat ekki veitt upplýsingar um málið þegar leitað var eftir því. 

