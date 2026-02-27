Sjálfstæðisflokkur og Samfylking tróna yfir aðra flokka í Reykjavík samkvæmt nýrri könnun Maskínu. Hið nýja Vinstri gæti náð inn tveimur fulltrúum úr röðum VG og Vors til vinstri. Í kvöldfréttum mætir stjórnmálafræðingur í myndver og rýnir í stöðuna í borginni.
Lögmaður telur ríkið hafa bakað sér margra milljóna króna skaðabótaskyldu í kjölfar uppsagnar verktaka við Ölduselsskóla. Engar upplýsingar sé að fá um ástæðuna. Loka þurfti skólanum vegna öryggismála eftir uppsögnina. Við fjöllum mum málið.
Við heyrum einnig í samgönguráðherra um flugferðir til Ísafjarðar, kíkjum út í vetrarveðrið og förum í Hlíðarfjall á Akureyri þar sem brekkurnar hafa verið stútfullar. Þá hittum við einn mesta, ef ekki mesta, Pepsi-unnanda landsins. Eftir tveggja ára viðskiptabann hefur hann tekið drykkinn í sátt á ný.
Þetta og margt fleira á samtengdum rásum Sýnar, Vísis og Bylgjunnar klukkan 18:30.