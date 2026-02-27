Stjórn Samfylkingarfélagsins Rósarinnar hefur lokið viðræðum sínum um mögulegt samstarf við stjórnmálasamtökin Vor til vinstri, sem bjóða fram í komandi borgarstjórnarkosningum í Reykjavík í sameiningu með Vinstri grænum undir nafni Vinstrisins. Niðurstaða viðræðnanna er sú að Rósin hyggst ekki fara í samstarf með Vinstrinu, heldur halda áfram starfi sínu innan Samfylkingarinnar.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá Rósinni nú síðdegis, sem send er út í nafni Guðnýjar Maju Riba, borgarfulltrúa Samfylkingarinnar, fyrir hönd stjórnar Rósarinnar.
Vísir greindi frá því fyrr í vikunni að Guðmundur Ingi Þóroddsson, formaður Rósarinnar og Afstöðu, hafi átt í samtölum við fulltrúa Vors til vinstri um mögulegt samstarf í komandi kosningum. Sjálfur gaf Guðmundur kost á sér í prófkjöri Samfylkingarinnar í borginni en náði ekki að tryggja sér eitt af sex efstu sætum á lista, og í framhaldinu sló í brýnu á milli hans og kjörstjórnar Samfylkingarinnar og að endingu fékk hann ekki sætti á lista flokksins í öðrum sætum heldur.
„Stjórn Rósarinnar hefur lokið viðræðum við stjórnmálaflokkinn Vor til vinstri um mögulegt samstarf vegna komandi sveitarstjórnarkosninga. Samtölin voru málefnaleg og uppbyggileg og rík samstaða var um mörg þau málefni sem brenna á báðum hreyfingum. Við þökkum fyrir góð samskipti og samtal um sameiginlega sýn á félagslegt réttlæti, velferð og breiðari þátttöku í stjórnmálum,“ segir meðal annars í tilkynningunni sem barst frá Rósinni í dag.
Að undangengnu mati hafi stjórn Rósarinnar ákveðið einróma að halda áfram starfi sínu innan Samfylkingarinnar og muni styðja flokkinn í komandi kosningum. „Skýr vilji stjórnar er að vinna að festu, samstöðu og ábyrgri málefnalegri vinnu. Ferlið hefur verið lærdómsríkt og undirstrikað mikilvægi opinnar umræðu um fordóma og stöðu jaðarsettra hópa í samfélaginu. Rósin hefur um árabil lagt sitt af mörkum til þeirrar umræðu og mun halda þeirri vinnu áfram af ábyrgð og festu,“ segir ennfremur í tilkynningunni.
Þá er félögum í Samfylkingunni í Reykjavík sendar hamingjuóskir með framboðslista flokksins sem kynntur var í heild sinni í gær. „Rósin mun áfram starfa af heilindum að þeim málefnum sem félagið hefur ávallt lagt áherslu á. Málefni jaðarsettra og efnaminni hópa verða áfram í forgrunni og markmið okkar er að styrkja jafnaðarstefnuna innan Samfylkingarinnar,“ segir að lokum í tilkynningunni.