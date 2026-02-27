Framsóknarflokkurinn í Mosfellsbæ hefur samþykkt framboðslista flokksins í sveitarfélaginu fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar. Sævar Birgisson, íþróttakennari og bæjarfulltrúi leiðir listann og þau Halla Karen Kristjánsdóttir, íþróttakennari og formaður bæjarráðs og Leifur Ingi Eysteinsson, tómstunda- og félagsmálafræðingur verma annað og þriðja sæti listans.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá Framsókn í Mosfellsbæ, en listinn var samþykktur samhljóða á félagsfundi í gær, fimmtudaginn 26. Febrúar. Vinna uppstillingarnefndar við listann hefur staðið yfir síðan í nóvember að því er segir í tilkynningunni.
1. Sævar Birgisson, viðskiptafræðingur og bæjarfulltrúi 2. Halla Karen Kristjánsdóttir, íþróttakennari og formaður bæjarráðs3. Leifur Ingi Eysteinsson, tómstunda- og félagsmálafræðingur4. Elín Guðný Hlöðversdóttir, rekstrarstjóri 5. Ýmir Örn Hafsteinsson, álversstarfsmaður 6. Sandra Dís Bjarnadóttir, ráðgjafi og verkefnastjóri 7. Kjartan Helgi Ólafsson, stjórnmálafræðingur 8. Matthildur Þórðardóttir, kennari og stjórnmálafræðingur 9. Frímann Ægir Frímannsson, merkismaður 10. Bjarni Ingimarsson, slökkviliðs- og sjúkraflutningamaður 11. Vala Garðarsdóttir, fornleifafræðingur 12. Hansína Þorbjörg Sólbjartsdóttir, kennari og varabæjarfulltrúi 13. Helga Einarsdóttir, hjúkrunarfræðingur og eldri borgari 14. Ragnar Sverrisson, matreiðslumeistari og framkvæmdastjóri 15. Sigurbjörg Kristmundsdóttir, viðskiptafræðingur og sjúkraliði 16. Karlotta Lind Pedersen, framkvæmdastjóri og hársnyrtir 17. Sigríður Dóra Sigtryggsdóttir, hjúkrunarfræðingur og varabæjarfulltrúi 18. Þór Gíslason, ráðgjafi 19. Erlingur Agnarsson, viðskiptafræðingur 20. Páll Marís Pálsson, lögfræðingur 21. Ævar Sigdórsson, vélstjóri 22. Örvar Jóhannsson, rafvirki og forseti bæjarstjórnar