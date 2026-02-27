Innlent

Fram­sókn sviptir hulunni af fram­boðs­lista í Mosó

Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar
Sævar Birgisson, Halla Karen Kristjánsdóttir, Leifur Ingi Eysteinsson og Elín Guðný Hlöðversdóttir skipa fjögur efstu sætin á lista Framsóknar í Mosfellsbæ.
Framsóknarflokkurinn í Mosfellsbæ hefur samþykkt framboðslista flokksins í sveitarfélaginu fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar. Sævar Birgisson, íþróttakennari og bæjarfulltrúi leiðir listann og þau Halla Karen Kristjánsdóttir, íþróttakennari og formaður bæjarráðs og Leifur Ingi Eysteinsson, tómstunda- og félagsmálafræðingur verma annað og þriðja sæti listans.

Þetta kemur fram í tilkynningu frá Framsókn í Mosfellsbæ, en listinn var samþykktur samhljóða á félagsfundi í gær, fimmtudaginn 26. Febrúar. Vinna uppstillingarnefndar við listann hefur staðið yfir síðan í nóvember að því er segir í tilkynningunni.

Listann í heild sinni má sjá hér að neðan:

1. Sævar Birgisson, viðskiptafræðingur og bæjarfulltrúi 

2. Halla Karen Kristjánsdóttir, íþróttakennari og formaður bæjarráðs

3. Leifur Ingi Eysteinsson, tómstunda- og félagsmálafræðingur

4. Elín Guðný Hlöðversdóttir, rekstrarstjóri

5. Ýmir Örn Hafsteinsson, álversstarfsmaður

6. Sandra Dís Bjarnadóttir, ráðgjafi og verkefnastjóri

7. Kjartan Helgi Ólafsson, stjórnmálafræðingur

8. Matthildur Þórðardóttir, kennari og stjórnmálafræðingur

9. Frímann Ægir Frímannsson, merkismaður

10. Bjarni Ingimarsson, slökkviliðs- og sjúkraflutningamaður

11. Vala Garðarsdóttir, fornleifafræðingur

12. Hansína Þorbjörg Sólbjartsdóttir, kennari og varabæjarfulltrúi

13. Helga Einarsdóttir, hjúkrunarfræðingur og eldri borgari

14. Ragnar Sverrisson, matreiðslumeistari og framkvæmdastjóri

15. Sigurbjörg Kristmundsdóttir, viðskiptafræðingur og sjúkraliði

16. Karlotta Lind Pedersen, framkvæmdastjóri og hársnyrtir

17. Sigríður Dóra Sigtryggsdóttir, hjúkrunarfræðingur og varabæjarfulltrúi

18. Þór Gíslason, ráðgjafi

19. Erlingur Agnarsson, viðskiptafræðingur

20. Páll Marís Pálsson, lögfræðingur

21. Ævar Sigdórsson, vélstjóri

22. Örvar Jóhannsson, rafvirki og forseti bæjarstjórnar

Framsóknarflokkurinn Mosfellsbær Sveitarstjórnarkosningar 2026

