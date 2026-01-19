Hafi brotist inn til föður barnsmóður sinnar og reynt að myrða hann Árni Sæberg skrifar 19. janúar 2026 13:31 Héraðsdómur Reykjavíkur mun dæma í málinu. Vísir/Vilhelm Karlmaður hefur verið ákærður fyrir tilraun til manndráps, með því að hafa stungið föður barnsmóður sinnar ítrekað eftir að hafa brotist inn til hans að næturlagi í október í fyrra. Í ákæru á hendur manninum segir að hann hafi farið inn á heimili mannsins og inn í svefnherbergi hans, þar sem hann lá sofandi í rúmi sínu, og veist að honum og stungið hann endurtekið með hnífi í höfuð og líkama og eftir að hann vaknaði og náði að standa upp, haldið atlögunni áfram með hnífi og/eða kýlt með krepptum hnefum í búk hans. Afleiðingar þess hafi verið að maðurinn hlaut um eins sentimetra sár á utanverðri hægri kinn, sem saumað var með þremur sporum, bólgu á hægri kinn og fjögur sár á hægri öxl, sem saumuð voru alls með fimm sporum. Í ákærunni eru tengsl mannanna ekki tilgreind en í úrskurði Landsréttar um gæsluvarðhald yfir manninum, sem birtur var á föstudag en fjarlægður af vef réttarins skömmu síðar, kemur fram að árásarþoli sé faðir barnsmóður árásarmannsins. Með gervibyssu í buxnastrengnum Þá segir í ákærunni að maðurinn sæti ákæru fyrir vopnalagabrot, með því að hafa umrætt kvöld borið á almannafæri, án umbúða og falin innanklæða í aftanverðum buxnastreng, eftirlíkingu af skotvopni, en hann hafi vísað lögreglu á skotvopnið, í lögreglubifreið, eftir að hafa verið handtekinn. Í úrskurði Landsréttar sagði að maðurinn hefði fundist skammt frá heimili árásarþola og verið handtekinn. Þá hafi hann verði grímuklæddur og klæddur sokkum yfir skóm sínum, sem hafi vakið athygli lögreglumanna. Krefst upptöku á óskilgreindum vökva Ákæruvaldið krefst þess að maðurinn verði dæmdur til refsingar og greiðslu alls sakarkostnaðar. Þá er þess krafist að hann sæti upptöku á hnífsskafti, hnífsblaði, tveimur stykkjum af Tamoxfeno Cinfa 20 milligramma töflum, einu stykki af oxyNorm 5 milligramma töflu, 20 millilítrum af óskilgreindum glærum vökva og eftirlíkingu af skotvopni. Loks segir í ákærunni að fyrir hönd brotaþola sé gert krafa upp á fimm milljónir króna í miskabætur. Lögreglumál Dómsmál Mest lesið Samþykktu aldrei að Sanna fengi oddvitasætið Innlent Minnir á hvernig Hitler komst til valda Innlent Hættur að hugsa bara um frið fyrst hann fékk ekki Nóbelinn Erlent „Þarf að klára að setja slaufu á pakkann“ Innlent Þjóðverjar yfirgefa Grænland Erlent Fann kattarhræ í margnota poka úti í hrauni Innlent Danir máttlausir gagnvart rússnesku ógninni í 20 ár Erlent „Blasir við að íslenskt launafólk var svikið“ Innlent Tala látinna hækkar í lestarslysinu á Spáni Erlent Vegagerðin bæti hringveginn eftir að grjót banaði ferðamanni Innlent Fleiri fréttir Handtökur, húsleit og haldlögð vopn í lögregluaðgerðum á Akureyri Vegagerðin bæti hringveginn eftir að grjót banaði ferðamanni Bréf Trumps til Norðmanna og væringar innan VG Verkútboð í vegagerð auglýst eftir langt hlé „Þarf að klára að setja slaufu á pakkann“ „Blasir við að íslenskt launafólk var svikið“ Um tvöfalt fleiri óánægðir en ánægðir með frestun gangna Ekki rétta leiðin að kynda undir læsisstríð Mælir fyrir samgönguáætlun í dag Fann kattarhræ í margnota poka úti í hrauni Samþykktu aldrei að Sanna fengi oddvitasætið Minnir á hvernig Hitler komst til valda VG og Sanna sameina krafta sína Sala á grænlenskum á Íslandi nær tvöfaldast Ekkert athugavert við fundinn og stjórnin starfshæf Stjórnvöld „í blindflugi“ í menntamálum í rúman áratug Haldið upp á 80 ára afmæli Hveragerðis allt afmælisárið Sambandið aldrei verra: Ísland gæti bæst á listann Dæmi um að nemendur hafi aldrei mætt í leikfimi Grænlandstollar vonbrigði og verðbólga spillir kjarasamningum Stöðugleikasamningarnir gætu sprungið strax í haust Heimsmálin, Grænland, menntun og fjölmiðlun á Sprengisandi Karólína Helga skákaði sitjandi oddvita í Hafnarfirði Ísland standi með Grænlandi og Danmörku Vonar að skólarnir verði frjálsir frá símum í haust Álagning aldrei hærri: Eldsneytisverð hefði átt að lækka enn frekar Líkir kærunni við „faglega aftöku“ „Vegferð ákæruvaldsins til skammar“ Menntamálaráðherra tekur yfir hjúkrunarheimilin Fjögur handtekin á Akureyri grunuð um innbrot Sjá meira