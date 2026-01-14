Tveir látnir eftir árekstur strætisvagna Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 14. janúar 2026 11:01 Slysið átti sér stað fyrir norðan Árósa á austurhluta Jótlands. Getty Tveir eru látnir eftir að tveir strætisvagnar skullu saman á sveitavegi í Danmörku í morgun. Átta voru fulltrui á sjúkrahús. Slysið átti sér stað fyrir norðan Árósa á austurhluta Jótlands, samkvæmt umfjöllun TV2. Tveir karlmenn, 32 ára og 52 ára, létust í slysinu. Meðal þeirra átta sem fluttir voru á sjúkrahús eru ökumenn beggja strætisvagnanna. Tilkynning barst um slysið klukkan hálf tíu að dönskum tíma, hálf níu á íslenskum tíma. Lokað hefur verið fyrir umferð um veginn í báðar áttir á meðan lögregla, slökkvilið og björgunarsveitir vinna á vettvangi. Á myndum sem TV2 hefur undir höndum má sjá að strætisvagnarnir eru báðar illa farnar. Orsök slyssins liggja ekki fyrir en að sögn lögreglu er svikahálka á svæðinu. Um er að ræða strætisvagna rekna af GoCollective en í eigu Midttrafik. Fréttin var uppfærð eftir að upplýsingar um líðan farþega lágu fyrir. Danmörk Samgönguslys Mest lesið Kannast ekki við lýsingar leigubílstjóra Innlent Trump segir Nielsen í vondum málum Erlent Verði að bregðast við vinsældum meintra iðnaðarmanna á Facebook Innlent Trump sýndi verkamanni puttann Erlent Baráttan um Samfylkinguna í borginni nálgast suðumark Innlent Vaktin: Mikilvæg fundarhöld í Washington Erlent Spyr hvort það hafi borgað sig að koma Flokki fólksins til valda Innlent Stóri-Boli boðar breytingar og klassískt vetrarveður Innlent Vongóð um stuðning Miðflokksins Innlent Bandaríkjastjórn kemur barnaníðsefni Musk til varnar Erlent Fleiri fréttir Rannsaka ásakanir á hendur Iglesias Sautján prósent Bandaríkjamanna styðja innlimun Grænlands Vaktin: Mikilvæg fundarhöld í Washington Margir slasaðir eftir árekstur strætisvagna Reyna að tala Trump til og óttast afleiðingar árása Bandaríkjastjórn kemur barnaníðsefni Musk til varnar Mengunarreglur taka ekki lengur tillit til dauðsfalla og heilsu Starmer boðið sæti í „friðarstjórn“ Trump Trump segir Nielsen í vondum málum Trump heitir íhlutun ef stjórnvöld hefja aftökur Trump sýndi verkamanni puttann Keyptu tæki sem gæti útskýrt Havana-heilkennið Fundurinn í Washington gæti reynst örlagaríkur „Við veljum Danmörku“ Að minnsta kosti þrjú þúsund látnir í Íran Búa sig undir áhlaup um borð í skuggaskip Fá Andrés Önd til að bjarga læsi barna Borgin ber enga ábyrgð í Gufunesbruna og stjórnarmaður í Truenorth segir tjónið óbætanlegt Vance ætlar að sitja fundinn með Løkke og Rubio Farið yfir skandalinn í Minnesota: Vopnvæðir fjársvik til að refsa „bláum ríkjum“ Hótar Musk frekari sektum bregðist hann ekki við barnaníði Lögðu hald á tíu tonn af kókaíni nærri Kanaríeyjum Kynnir sér möguleika varðandi Íran og leggur toll á vinaríki klerkastjórnarinnar Machado heimsækir Hvíta húsið á fimmtudag Vara Evrópuríkin við því að taka á móti embættismönnum frá Taívan Þvert nei Grænlendinga við yfirtöku Bandaríkjanna Trump ósáttur við orð olíuforstjórans og vill útiloka hann Bretar ætla að framleiða skotflaugar fyrir Úkraínu Hefja formlega rannsókn á kynferðislegum fölsunum Musk Stuðningsmenn klerkastjórnarinnar fjölmenna á götum Tehran Sjá meira