Jacques Moretti, annar tveggja eigenda Le Constellation, bars í Crans-Montana í svissnesku Ölpunum, er nú í gæsluvarðhaldi. Hann, og eiginkona hans, eru grunuð um manndráp af gáleysi, líkamsmeiðingar af gáleysi og íkveikju af gáleysi vegna elds sem kviknaði á barnum á nýársnótt. Fjörutíu eru látin og fleiri en hundrað slösuð, flest táningar.
Svissnesk yfirvöld hafa staðfest að alls hafi 40 látist, flestir á tánings- og tvítugsaldri, sá yngsti 14 ára. Flest þeirra látnu eru frá Sviss, Frakklandi og Ítalíu. Að auki slösuðust 116, þar af 83 sem enn eru í meðferð á sjúkrahúsi vegna alvarlegra brunasára.
Jacques og Jessica Moretti, eigendur barsins, eru til rannsóknar vegna manndráps af gáleysi. Jacques Moretti var handtekinn í gær og er í gæsluvarðhaldi. Svissneskir saksóknarar sögðu að Jacques Moretti, sem er franskur ríkisborgari, væri í hættu á að flýja land. Hann og eiginkona hans, Jessica, sem er einnig frönsk, eru grunuð um manndráp af gáleysi, líkamsmeiðingar af gáleysi og íkveikju af gáleysi.
Í frétt Guardian segir að hjónin hafi keypt barinn árið 2015 og gert hann upp. Þau neiti allri sök og sögðu í yfirlýsingu í vikunni að þau væru „niðurbrotin og yfirbuguð af sorg“ en lofuðu „fullu samstarfi“ við rannsóknina.
Fram hefur komið að eldurinn kviknaði í troðfullum kjallara barsins eftir að stjörnuljósum sem fest voru við kampavínsflöskur var haldið of nálægt lofti sem talið er að hafi verið klætt með hljóðeinangrandi froðu.
Rannsóknin beinist að endurbótum sem gerðar voru á barnum, slökkvikerfum og flóttaleiðum, auk fjölda fólks í byggingunni þegar eldurinn kviknaði.
Þá greindi Nicolas Féraud, bæjarstjóri Crans-Montana, frá því fyrr í vikunni að engar öryggisskoðanir hefðu verið gerðar á staðnum síðan 2019. Hann gat ekki útskýrt hvers vegna árleg skoðun hefði ekki farið fram.
Í frétt Guardian segir að lögmenn sem koma fram fyrir hönd fjölskyldna þeirra sem létust eða slösuðust í harmleiknum hafi sakað rannsakendur um að vinna ekki nógu hratt að því að tryggja mikilvæg sönnunargögn. Sem dæmi hafi Romain Jordan og Ronald Asmar, lögmenn hjá lögmannsstofunni Merkt í Genf, fullyrt að eigendur barsins virðist hafa gert Instagram- og Facebook-reikninga sína óvirka og í leiðinni „eytt myndum og myndböndum sem hefðu getað nýst rannsókninni“.
Haft er eftir Jordan í frétt Guardian að allir í Sviss hafi orðið fyrir persónulegum áhrifum af þessum harmleik.
„Fyrsta stig þessa harmleiks er að sjá ung líf enda á þennan hátt, eða slasast og bera ör að eilífu,“ sagði hann. „Síðan skilur maður fljótt að það gerðist kannski vegna mannlegra mistaka … og það versta er að yfirvöld voru kannski ekki að fylgjast með. Þetta leggst saman í óskiljanlega martröð, sem er erfitt að sætta sig við.“
Fram kemur í frétt Guardian að frá því að eldsvoðinn átti sér stað hafi þúsundir bara, veitingastaða og næturklúbba verið skoðaðir í Crans-Montana og nærliggjandi bæjum, auk þess sem nýjar öryggisráðstafanir hafi verið kynntar í Vaud-kantónu, þar sem Lausanne er staðsett. Lausanne er í um klukkustundar akstursfjarlægð frá Genf.
Guy Parmelin forseti Sviss sagðiatburðinn einn mesta harmleik í sögu þjóðarinnar og lýsti yfir fimm daga þjóðarsorg. Þá var fórnarlamba brunans einnig minnst í gær og haldin minningarathöfn í bæ nálægt Crans-Montana að viðstöddum helstu embættismönnum Evrópu, þar á meðal Emmanuel Macron, forseta Frakklands, og Sergio Mattarella, starfsbróður hans á Ítalíu.
Tahirys Dos Santos, nítján ára leikmaður franska fótboltaliðsins Metz, sem brenndist illa í brunanum á barnum í Sviss sýndi mikla hetjudáð þetta kvöld og fórnaði sér til að bjarga öðrum.
Camille Rast stóð uppi sem sigurvegari í fyrstu alþjóðlegu skíðakeppninni sem haldin var eftir banvæna brunann sem varð í heimabæ hennar í Sviss á gamlárskvöld.
Lögreglu hefur tekist að bera kennsl á lík sextán til viðbótar sem létust í eldsvoða á skemmtistað á skíðasvæðinu Crans-Montana á gamlárskvöld. Fjórtán ára svissnesk stúlka er meðal látinna.