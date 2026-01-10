Erlent

Verði að eignast Græn­land svo Kína og Rúss­land geri það ekki

Lovísa Arnardóttir skrifar
Donald Trump tók aftur við sem forseti Bandaríkjanna fyrir ári síðan.
Donald Trump tók aftur við sem forseti Bandaríkjanna fyrir ári síðan.

Donald Trump forseti segir að Bandaríkin þurfi að „eiga“ Grænland til að koma í veg fyrir að Rússland og Kína geri það.

„Það þarf að vera eignarhald á löndum, þú verð eignarhald, þú verð ekki leigusamninga. Og við verðum að verja Grænland,“ sagði Trump við fréttamenn á föstudag, í svari við spurningu frá BBC og bætti svo við að það yrði gert „með góðu eða með illu“.

Trump hefur ítrekað talað um það síðustu daga, og vikur, að hann vilji eignast Grænland. Í yfirlýsingu frá Hvíta húsinu í vikunni kom fram að þau væru að skoða að kaupa landið af Dönum og að þau útiloki ekki að innlima það í Bandaríkin með valdi. 

Fjallað er um málið á vef BBC og Guardian.  Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, mun funda með grænlenskum embættismönnum í næstu viku. Allt að 85 prósent Grænlendinga hafa sagt í könnunum að þau séu mótfallin því að Bandaríkjamenn taki yfir Grænland. 

Danmörk og Grænland segja að landsvæðið sé ekki til sölu og Danmörk hefur sagt að hernaðaraðgerðir myndu þýða endalok Atlantshafsbandalagsins, NATO. Bandaríkin og Danmörk eru bæði meðlimir í bandalaginu.

Í sameiginlegri yfirlýsingu á föstudagskvöld ítrekuðu flokksleiðtogar Grænlands, þar á meðal stjórnarandstaðan, kröfu sína um að „virðingarleysi Bandaríkjanna“ gagnvart Grænlandi verði að taka enda.

„Við viljum ekki vera Bandaríkjamenn, við viljum ekki vera Danir, við viljum vera Grænlendingar,“ sögðu þeir. „Framtíð Grænlands verður að vera ákveðin af grænlensku þjóðinni.“

Í frétt BBC segir að Bandaríkjaforseti hafi ítrekað sagt að Grænland sé mikilvægt fyrir þjóðaröryggi Bandaríkjanna og haldið því fram án sannana að það væri „þakið rússneskum og kínverskum skipum út um allt“.

Bandaríkin hafi þegar yfir 100 hermenn með fasta viðveru á Grænlandi í herstöð sem þau hafa rekið síðan í seinni heimsstyrjöldinni. Þeir mega flytja eins marga hermenn samkvæmt samningi og þeir vilja en Trump segir leigusamninginn ekki nægilega góðan.

„Lönd geta ekki gert níu ára samninga eða jafnvel 100 ára samninga,“ sagði hann í viðtali við Washington Post. Að hans mati verður að vera eignarhald á löndum.

„Ég elska kínversku þjóðina. Ég elska rússnesku þjóðina,“ sagði Trump. „En ég vil ekki hafa þá sem nágranna á Grænlandi, það mun ekki gerast,“ sagði hann og að NATO yrði að skilja það.

Þessi afstaða Trump hefur verið harðlega gagnrýnd af bandamönnum Danmerkur og Grænlands síðustu daga, þar með talið af Íslandi.

