Jón Guðni að­stoðar Ólaf Inga

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Jón Guðni var áður leikmaður Víkings.
Jón Guðni Fjóluson mun aðstoða Ólaf Inga Skúlason við þjálfun karlaliðs Breiðabliks í fótbolta.

Jón Guðni lagði skóna á hilluna snemma á síðasta ári eftir langvarandi meiðsli. Þrátt fyrir mikla baráttu við meiðsli náði Jón samt sem áður að spila 37 leiki fyrir Víking.

Áður átti hann farsælan atvinnumannaferil í Belgíu, Svíþjóð, Rússlandi og Noregi ásamt því að spila átján landsleiki fyrir Íslands hönd.

Fimm af þeim landsleikjum spilaði hann með aðalþjálfara Breiðabliks, Ólafi Inga Skúlasyni.

Frá því að hann lagði skóna á hilluna hefur Jón Guðni starfað við þjálfun yngri flokka en þetta verður hans fyrsta starf í meistaraflokksþjálfun.

Hann tekur við starfinu af Arnóri Sveini Aðalsteinssyni sem var aðstoðarþjálfari Halldórs Árnasonar á síðasta tímabili. 

„Við hlökkum til að sjá Jón Guðna vaxa og dafna í þjálfarahlutverkinu“ segir í tilkynningu Breiðabliks.

