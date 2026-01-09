Stendur fastur fyrir og fordæmir Trump Hólmfríður Gísladóttir skrifar 9. janúar 2026 12:13 Khamenei ávarpaði þjóðina í morgun. Getty/Anadolu/IRIB Ayatollah Ali Khamenei, æðsti leiðtogi Íran, segir stjórnvöld í landinu ekki munu gefa eftir þrátt fyrir mikil mótmæli síðustu vikur. Hann segir mótmælendur skemmdarverkamenn sem séu að reyna Donald Trump Bandaríkjaforseta til geðs. „Það er fólk hvers aðgerðir snúast aðeins um eyðileggingu,“ sagði Khamenei í ræðu sem sjónvarpað var í morgun. Hann fordæmdi orð Trump, sem sagði í síðustu viku að Bandaríkin myndu koma mótmælendum til aðstoðar ef þeir yrðu beittir ofbeldi af hálfu stjórnvalda. „Hann vill taka afstöðu með uppreisnarseggjum og skaðlegum einstaklingum,“ sagði Khamenei um Trump. „Ef hann getur það, þá ætti hann að einbeita sér að því að stjórna sínu eigin landi.“ Mannréttindasamtökin Amnesty International segja að minnsta kosti 28 hafa látist í mótmælunum, þar á meðal börn. Önnur samtök segja yfir 40 látna. Þegar Trump var spurður að því hvað hann ætli að gera vegna þeirra sem þegar hefðu látist í mótmælunum sagðist hann telja að flestir hefðu orðið undir í troðningi. „Ég veit ekki hvort ég geti gert neinn ábyrgan fyrir því,“ sagði hann. Khamenei tók djúpar í árina í ávarpi sínu en Masoud Pezeshkian, forseti Íran, sem hefur kallað eftir umburðarlyndi og samtali. Khamenei sagði hendur Trump ataðar blóði Írana sem féllu í átökum við Ísrael í júní í fyrra og sagði Íran ekki myndu sætta sig við utanaðkomandi afskipti. Þá hvatti hann unga fólkið til að standa vörð um trú sína og pólitíska hugsjón og vera reiðubúin. Sameinuð þjóð myndi sigra alla óvini. Íran Bandaríkin Mest lesið Hjón skotin af alríkisútsendurum í Portland Erlent Breytt hlutverk hjá Flokki fólksins: „Það eru tímamót hjá ríkisstjórninni okkar“ Innlent Segir Bandaríkin þurfa að eignast Grænland, sáttmálar séu ekki nóg Erlent Atvinnulífið misnoti heilbrigðiskerfið Innlent Samningur í höfn á síðustu stundu Innlent Þrír með réttarstöðu sakbornings vegna hópsýkingarinnar á Mánagarði Innlent Brösug og stutt ráðherratíð Guðmundar Inga Innlent „Hér er amma komin upp á dekk og ég ætla að leggja mig alla fram“ Innlent Tvö hundruð manns bjargað af þjóðvegi 1 Innlent Ekki hægt að byggja hagvöxt áfram á fólksfjölgun Innlent Fleiri fréttir Stendur fastur fyrir og fordæmir Trump Flytja áhöfn geimstöðvarinnar heim vegna veikinda Hjón skotin af alríkisútsendurum í Portland Takmarka myndaframleiðslu Grok í skugga gagnrýni Segir Bandaríkin þurfa að eignast Grænland, sáttmálar séu ekki nóg Netsambandslaust meðan mótmælt er í Íran Bandaríkin áður mun öflugri á Grænlandi Telur að Evrópa myndi fórna Grænlandi fyrir NATÓ Mikil spenna í Minneapolis eftir banaskot ICE-liða Veikindi geimfara gætu flýtt heimför áhafnar geimstöðvar Segist hafa grænt ljós frá Trump fyrir frekari refsiaðgerðum gegn Rússum Enn mótmælt í Íran og átök að aukast Gervigreind Musk sögð hafa búið til kynferðislegar myndir af ellefu ára gömlum börnum Þingmaður Svíþjóðardemókrata tekin full undir stýri með kókaín í poka Trump-liðar hóta fauta Maduros sömu örlögum eða dauða Trump sé tilbúinn að ganga „eins langt og nauðsynlegt er“ gagnvart Grænlandi Þyngdartap með lyfjum mun fljótara að ganga til baka eftir að notkun er hætt Trump dregur enn frekar úr þátttöku Bandaríkjanna á alþjóðasviðinu Þúsundir Kólumbíumanna mótmæltu hótunum Trump „Trúið ekki þessari áróðursvél“ Gæti leitt til aukinnar íhlutunar í Atlantshafi Fulltrúi ICE skaut konu til bana í Minneapolis Maduro, Diddy og Mangione í sama fangelsi Danskir og bandarískir erindrekar funda um Grænland í næstu viku „Ég efa að NATO yrði til staðar fyrir okkur“ Tóku einnig skuggaskip í Karíbahafinu Vill senda danska hermenn til Grænlands Allra augu á Íslandi og Atlantshafinu Ásælni Trumps í Grænland og skuggaskip Rússa Víða truflanir í Evrópu vegna snjókomu Sjá meira