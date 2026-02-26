Holtavörðuheiði og Fjarðarheiði lokaðar Agnar Már Másson skrifar 26. febrúar 2026 22:08 Afar hált er á vegum. Mynd úr safni. Vísir/Vilhelm Holtavörðuheiði og Fjarðarheiði hefur verið lokað. Auk þess er búið að loka veginum milli Ísafjarðar og Súðavíkur vegna snjóflóðahættu. Hellisheiði var upprunalega einnig lokað en hún hefur verið opnuð aftur. Þetta kemur fram á umferðarvef Vegagerðarinnar. Þar er varað við hálkublettum víða. Þá segir að Holtavörðuheiði sé ófær. Auk þess hefur verið mikil hálka við Þrengslin á Hellisheiði, sem sé nú einnig lokuð. Þá hefur Fjarðarheiði við Seyðisfjarðarveg einnig verið lokað og Fróðarárheiði á Snæfellsnesi og Kleifaheiði á Vestfjörðum. Auk þess hefur Vegagerðin lokað fyrir umferð um Súðavíkurhlíð á Vestfjörðum og lýst yfir hættustigi vegna snjóflóðahættu þar. Fréttin hefur verið uppfærð. Umferð Veður Mest lesið Vaktin: Sautján vélar á röngum velli og flugferðum aflýst Innlent Sakfelling Steinu staðfest Innlent Tíu manns í árekstri á Suðurlandi Innlent Bein vaxið yfir augun og fólk afmyndast í andliti við notkun peptíða Innlent Dóru Björt hafnað: „Nú eru kaflaskil“ Innlent Skóli blásinn af og foreldrar eitt stórt spurningamerki Innlent Keyrði inn í hvítan vegg: „Í besta falli vítavert gáleysi“ Innlent Mette boðar óvænt til kosninga Erlent Tækinu ekki ekið of hratt þó hraðinn segi ekki allt Innlent Voru að tína dópið úr töskunni þegar löggan réðst til atlögu Innlent Fleiri fréttir Strætó fór útaf á Holtavörðuheiði Skóli blásinn af og foreldrar eitt stórt spurningamerki Holtavörðuheiði og Fjarðarheiði lokaðar Sex hundruð fastir á Akureyri eftir að áhafnir runnu út á tíma Þúsundir í slæmri stöðu, stjórnvöld verði að bregðast við Dóru Björt hafnað: „Nú eru kaflaskil“ Bæjarstjóri Mosfelssbæjar á lista Samfylkingar í Reykjavík Ástand sem ekki hefur sést áður Steina vill áfrýja: „Brotið gegn grundvallarréttindum umbjóðanda míns“ Vilja finna unglingaskóla nýjan stað Vaktin: Sautján vélar á röngum velli og flugferðum aflýst Tíu manns í árekstri á Suðurlandi Sakfelling Steinu staðfest Heilsugæslan tekur við verkefnum Heyrnar- og talmeinastöðvar Lögðu hald á tugi kílóa lítt þekkts fíkniefnis Bein útsending: Veikindaréttindi og samspil milli vinnumarkaðar og heilbrigðisþjónustu Bein vaxið yfir augun og fólk afmyndast í andliti við notkun peptíða Gísli Rafn lætur af störfum hjá Rauða krossinum Tækinu ekki ekið of hratt þó hraðinn segi ekki allt Börnum með stöðu sakbornings fjölgar: „Sláandi tölur“ Viðreisn býður í fyrsta skipti fram á Akureyri Vonbrigði með verðbólgutölurnar og snjómokstur olli tjóni Háskólinn lagði stúdenta Stranger Things-fossinn gæti orðið vinsælastur Þau skipa lista Sjálfstæðisflokksins á Ísafirði Vilja borgarlest í stað borgarlínu Einar Jóhannes fær oddvitasæti Miðflokksins í Kópavogi Þorsteinn hættur hjá Deloitte þrátt fyrir sýknu Bein útsending: Þróun og horfur á vinnumarkaði Voru að tína dópið úr töskunni þegar löggan réðst til atlögu Sjá meira