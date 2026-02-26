Innlent

Holta­vörðu­heiði og Fjarðar­heiði lokaðar

Agnar Már Másson skrifar
Afar hált er á vegum. Mynd úr safni.
Afar hált er á vegum. Mynd úr safni. Vísir/Vilhelm

Holtavörðuheiði og Fjarðarheiði hefur verið lokað. Auk þess er búið að loka veginum milli Ísafjarðar og Súðavíkur vegna snjóflóðahættu.

Hellisheiði var upprunalega einnig lokað en hún hefur verið opnuð aftur.

Þetta kemur fram á umferðarvef Vegagerðarinnar. Þar er varað við hálkublettum víða.

Þá segir að Holtavörðuheiði sé ófær. Auk þess hefur verið mikil hálka við Þrengslin á Hellisheiði, sem sé nú einnig lokuð. Þá hefur Fjarðarheiði við Seyðisfjarðarveg einnig verið lokað og Fróðarárheiði á Snæfellsnesi og Kleifaheiði á Vestfjörðum.

Auk þess hefur Vegagerðin lokað fyrir umferð um Súðavíkurhlíð á Vestfjörðum og lýst yfir hættustigi vegna snjóflóðahættu þar.

Fréttin hefur verið uppfærð.

Umferð Veður

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið