Gervigreind Musk sögð hafa búið til kynferðislegar myndir af ellefu ára gömlum börnum Kjartan Kjartansson skrifar 8. janúar 2026 11:29 Undir stjórn Elons Musk, eins ríkasta manns í heimi, (t.h.) er samfélagsmiðillinn X orðinn einn vinsælasti vettvangur kynferðislegs efnis af börnum á netinu. AP Bresk samtökum sem berjast gegn barnaníði á netinu segjast hafa fundið kynferðislegar myndir af stúlkum allt niður í ellefu ára gamlar sem virðast hafa verið búnar til af gervigreindarforriti Elons Musk. Notendur samfélagsmiðlisins X, sem er í eigu Musk, hafa undanfarið dundað sér við að láta Grok, spjallmenni miðilsins, framleiða fyrir sig kynferðislegar myndir af konum og börnum. Myndirnar birtast í færslum á X. Fyrirtækið hefur ekki brugðist við fyrirspurnum fjölmiðla um það og aðeins hvatt notendur sínar til þess að nota spjallmennið ekki í þessum tilgangi. Fulltrúi framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins hefur lýst framferði X sem lögbroti og franskur saksóknari rannsakar hundruð tilkynninga um að Grok hafi verið notað til þess að gera kynferðislegar myndir af konum og stúlkum þar í landi. Yfirvöld hafa að öðru leyti verið hæg að bregðast nokkuð við því að X sé nú orðinn einn vinsælasti vettvangur barnaníðsefnis á netinu. Koma kynferðislegum gervigreindarmyndum af börnum í meginstrauminn Nú segist Neteftirlitssjóðurinn (e. Internet Watch Foundation), bresk samtök sem beita sér gegn barnaníðsefni á netinu, að greinendur þeirra hafi fundið kynferðislegt myndefni af stúlkum á bilinu ellefu til þrettán ára sem notendur á svonefndum djúpvef halda fram að Grok hafi útbúið fyrir þá. Grok hafi meðal annars tekið raunverulegar myndir af börnum og breytt þeim þannig að þau sé ber að ofan eða sýnd á kynferðislegan hátt annan. Ngair Alexander frá samtökunum segir við breska ríkisútvarpið að Grok sé að færa kynferðislegar gervigreindar börnum inn í meginstrauminn á netinu. Efnið sem spjallmennið framleiði falli undir skilgreiningar breskra hegningarlaga á vægustu brotum af þessu tagi. Hins vegar væri dæmi um að illa innrættir einstaklingar tækju slíkar myndir sem Grok framleiddi og notuðu annað gervigreindarforrit til þess að búa til grófari myndir af börnum. Setti lík konu sem ICE skaut til bana í sundföt Dæmi eru um að notendur Grok láti sér ekki nægja að fá spjallmennið til þess að hlutgera konur með því að fjarlægja föt þeirra af myndum og setja þær í bikíní heldur hefur gervigreindin orðið við beiðnum um að skreyta undirfötin með hakakrossum nasista. Undir stjórn Musk hefur X orðið að einum helsta vettvangi nýnasista, hvítra þjóðernissinna og annarra öfgahægrimanna. Blaðamenn Vísis staðfestu sjálfir í morgun að Grok hefði breytt raunverulegri mynd af konu sem fulltrúi bandaríska innflytjendaeftirlitsins ICE skaut til bana í bíl sínum í Minneapolis gær þannig að hún virtist klædd í bikíní einum fata, liggjandi látin í framsæti bifreiðarinnar. Vísir sendi Persónuvernd fyrirspurn um hvort henni hefðu borist tilkynningar um að Grok hefði framleitt kynferðislegar myndir af íslenskum konum eða börnum en svar hefur enn ekki borist við henni. Tæplega fjórðungur sagðist nota X, sem þá hét Twitter, í könnun Gallup um samfélagsmiðlanotkun Íslendinga árið 2021. X (Twitter) Bretland Samfélagsmiðlar Gervigreind Kynferðisofbeldi Mest lesið „Málið er að ástandið fer versnandi“ Innlent „Trúið ekki þessari áróðursvél“ Erlent Trump dregur enn frekar úr þátttöku Bandaríkjanna á alþjóðasviðinu Erlent Trump-liðar hóta fauta Maduros sömu örlögum eða dauða Erlent Ófremdarástand í bílastæðamálum aðhlátursefni Neytendur Leitar afkomenda Ungverjanna sem komu til Íslands fyrir sjötíu árum Innlent Sex á slysadeild og bílarnir óökufærir Innlent Trump sé tilbúinn að ganga „eins langt og nauðsynlegt er“ gagnvart Grænlandi Erlent Leigubílstjóri sem keypti vændi fær ekki að starfa áfram Innlent Gular viðvaranir vegna norðaustan hríðar Veður Fleiri fréttir Enn mótmælt í Íran og átök að aukast Gervigreind Musk sögð hafa búið til kynferðislegar myndir af ellefu ára gömlum börnum Þingmaður Svíþjóðardemókrata tekin full undir stýri með kókaín í poka Trump-liðar hóta fauta Maduros sömu örlögum eða dauða Trump sé tilbúinn að ganga „eins langt og nauðsynlegt er“ gagnvart Grænlandi Þyngdartap með lyfjum mun fljótara að ganga til baka eftir að notkun er hætt Trump dregur enn frekar úr þátttöku Bandaríkjanna á alþjóðasviðinu Þúsundir Kólumbíumanna mótmæltu hótunum Trump „Trúið ekki þessari áróðursvél“ Gæti leitt til aukinnar íhlutunar í Atlantshafi Fulltrúi ICE skaut konu til bana í Minneapolis Maduro, Diddy og Mangione í sama fangelsi Danskir og bandarískir erindrekar funda um Grænland í næstu viku „Ég efa að NATO yrði til staðar fyrir okkur“ Tóku einnig skuggaskip í Karíbahafinu Vill senda danska hermenn til Grænlands Allra augu á Íslandi og Atlantshafinu Ásælni Trumps í Grænland og skuggaskip Rússa Víða truflanir í Evrópu vegna snjókomu Gerðu áhlaup á rússneskt skuggaskip í efnahagslögsögu Íslands Rússar senda herskip til móts við olíuskip elt af Bandaríkjunum Segir Venesúela munu afhenda Bandaríkjunum milljónir tunna af olíu Útiloka ekki að beita hernum í Grænlandi „Stórt framfaraskref“ Óska eftir fundi með Rubio Kaffilaus fundur í gluggalausu herbergi „Ég ætla ekki að segja hættum við kosningarnar“ Nýtti sér leik sinn í Dansar við úlfa við að mynda sértrúarsöfnuð Hafa birt innan við prósent af Epstein-skjölunum Walz hættir við framboð vegna árása Trump-liða Sjá meira