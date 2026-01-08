Engan sakaði þegar ökumaður ók inn í verslun í gærkvöldi eða nótt, að því er segir í yfirliti lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu yfir verkefni næturinnar. Um óhapp var að ræða.
Ökumaður og tveir farþegar slösuðust hins vegar í öðru atviki, þegar bifreið hafnaði á ljósastaur. Allir voru fluttir af vettvangi með sjúkrabíl. Þá var ekið á gangandi vegfaranda en viðkomandi slasaðist ekki og þurfti ekki aðstoð frá sjúkraliði.
Einn var handtekinn í borginni fyrir að fara ekki að ítrekuðum fyrirmælum lögreglu og annar fyrir brot á tilkynningarskyldu. Þá voru þrír ökumenn handteknir grunaðir um akstur undir áhrifum.