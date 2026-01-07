Skipulagsbreytingar á skrifstofu KSÍ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 7. janúar 2026 11:02 Þorvaldur Örlygsson er formaður Knattspyrnusambands Íslands en skipurit sambandsins hefur nú tekið talsverðum breytingum. Vísir/Einar Knattspyrnusamband Íslands hefur nú gert miklar skipulagsbreytingar á skrifstofu sambandsins en þær gengu í gegn nú við áramót. Síðustu mánuði hefur verið unnið að skipurits- og skipulagsbreytingum á skrifstofu KSÍ samkvæmt frétt á heimasíðu knattspyrnusambandsins og hafa þær breytingar nú verið innleiddar. Á meðal helstu breytinga má nefna sameiningu sviða/deilda og ný heiti sviða auk tilfærslu verkefna. Markaðssvið og samskiptadeild sameinast í nýtt markaðssvið. Fræðsludeild færist undir afrekssvið, sem áður hét knattspyrnusvið. Nýtt fjármálasvið er myndað, innanlandssvið heitir nú mótasvið og yfirstjórn Laugardalsvallar færist undir framkvæmdastjóra. Eysteinn Pétur Lárusson er framkvæmdastjóri sambandsins. Bryndís Einarsdóttir er sviðsstjóri Fjármálasviðs, Birkir Sveinsson er sviðsstjóri Mótasviðs, Jörundur Áki Sveinsson er sviðsstjóri Afrekssviðs og Ómar Smárason er sviðsstjóri Markaðssviðs. Kristinn V. Jóhannsson er vallarstjóri Laugardalsvallar. Nýtt skipurit má sjá hér að neðan. Markmið breytinganna er að einfalda heildarskipulag og skerpa á og styrkja ákvarðanatöku á skrifstofu eins og kemur fram í umræddri frétt á heimasíðu KSÍ. Skipurit Knattspyrnusambands Íslands frá og með janúar 2026.KSÍ KSÍ Mest lesið Víkingar fundu nýtt nafn á íþróttasvæði sitt í Safamýri Sport Fór 402 sinnum upp á Esjuna á einu ári Sport Selur Ólympíugullverðlaunin eftir skilnað við eiginkonuna Sport Skipulagsbreytingar á skrifstofu KSÍ Íslenski boltinn Ótrúleg óheppni Slóvena Handbolti Segir rugl að ætla að ræða United Enski boltinn Carlo Ancelotti sagði honum að fara frá Real Madrid Fótbolti Sjáðu dóminn sem færði Forest sigur og West Ham kallaði brandara Enski boltinn Ótrúleg endurkoma Stólanna í Kósóvó Körfubolti Freyr opinskár: „Vil frekar hafa það þannig heldur en að öllum sé drullusama“ Fótbolti Fleiri fréttir Skipulagsbreytingar á skrifstofu KSÍ Nýliðarnir fá bandarískan markvörð Júlíus sagður á förum frá KR til Noregs Vestri opnar knattspyrnuakademíu í Senegal Valur fær Dana til að fullmóta teymi sín Ingimar Stöle semur við Val Adda verður hægri hönd Ian Jeffs í sumar „Mér var bara tjáð að þeir ætluðu að leita eitthvað annað“ Enn kvarnast úr liði Blika Leið Víkings að titlinum rifjuð upp í kvöld Þjálfar 2. flokk samhliða því að spila fyrir KR Færeysk landsliðskona til liðs við ÍBV Býst ekki við að spila aftur fyrir landsliðið Kynntu Sigurð á slaginu sex á aðfangadag Heyrði hvorki frá Blikum né Víkingum Úr Bestu heim í Hauka „Þetta er stærsti klúbbur Íslands“ Sagan ekki sönn: „Veit ekki hvaðan þetta á að hafa komið“ Meira en 37 stöðugildi hjá Knattspyrnusambandi Íslands Óskar Hrafn um komu Arnórs Ingva: „Gífurlega dýrmætt fyrir KR“ Arnór Ingvi orðinn leikmaður KR Breiðablik kaupir Jónatan frá Norrköping Elías mættur til meistaranna KR sagt vera að landa Arnóri Ingva Hilmar Árni til starfa hjá KR Segir fjórðung í bók Óla ósannan Víkingur í úrslit Bose-bikarsins eftir sigur „Verið heiður að spila í appelsínugulu með frábærum liðsfélögum“ Þekkir Egilshöllina vel og skoraði gegn fyrrum félögum Strákar Heimis Guðjóns fengu slæman skell í fyrsta leik Sjá meira