Nathan Chasing Horse, sem er hvað þekktastur fyrir að hafa leikið hinn unga Smiles A Lot í kvikmyndinni Dansar við úlfa, frá 1990, var fjarlægður úr dómsal í Nevada í gær. Þar á að rétta yfir honum fyrir ýmis kynferðisbrot gegn bæði konum og stúlkum í gegnum árin en hann var með læti í dómsal og krafðist þess að fá að reka eigin lögmann, viku áður en réttarhöldin gegn honum eiga að hefjast.
Chasing Horse var árið 2024 ákærður í 21 lið og þar á meðal fyrir kynferðisbrot gegn konum og stúlkum. Meðal annars er hann sakaður um að hafa tekið sig upp hafa mök við stúlku sem var yngri en fjórtán ára, samkvæmt AP fréttaveitunni.
Hann var því ákærður fyrir að framleiða og eiga barnaníðsefni en nauðgunin átti sér stað árið 2010 eða 2011.
Hann fæddist í Suður-Dakóta og tilheyrði Sicangu Sioux-ættbálknum, sem er hluti Lakota-þjóðarinnar.
Leikarinn fyrrverandi er sagður hafa nýtt sér frægð sína eftir að hafa leikið í Óskarsverðlaunamyndinni áðurnefndu til að taka sér stöðu andlegs leiðtoga og heilara í samfélagi innfæddra í Bandaríkjunum. Þá stöðu mun hann svo hafa nýtt sér til að brjóta á konum og stúlkum í þessu samfélagi yfir rúmlega tveggja áratuga tímabil.
Chasing horse hefur lengi staðið frammi fyrir ásökunum um kynferðisbrot en árið 2015 var hann einnig sakaður um mansal í Montana og meinaður aðgangur að svæði innfæddra þar. Þar að auki hefur hann verið ákærður í Kanada.
Saksóknarar segja Chasing Horse hafa leitt sértrúarsöfnuð sem kallaðist Hringurinn, eða The Circle, og að fylgjendur hans hafi talið hann geta átt í samskiptum við anda. Margir eru sagðir hafa leitað til hans eftir hjálp við að bæta úr heilsu þeirra.
Þegar hann var handtekinn í Las Vegas árið 2023 bjó hann í húsi með fimm eiginkonum. Þar fannst svo upptaka af áðurnefndri nauðgun á ungu stúlkunni en þá var hún orðin ein af eiginkonum Chasing Horse.
Hér að neðan má sjá frá AP frá 2023.
Upprunalega ákæran var felld niður þar sem hæstiréttur Nevada komst að því að saksóknarar höfðu brotið gegn reglubundnu ferli ákærudómstóla en nýr ákærudómstóll ákærði Chasing Horse aftur árið 2024.
Ákærudómstólar eru sérstakt bandarískt fyrirbæri þar sem almennir kviðdómendur eru fengnir til að fara yfir sönnunargögn yfirvalda í tilteknum málum og segja til um hvort þeim þyki tilefni til að leggja fram formlegar ákærur.
Chasing Horse hefur lýst yfir sakleysi sínu gagnvart öllum ákæruliðum.