Sænskur ráðherra hlutgerður á miðli Musk Kjartan Kjartansson skrifar 6. janúar 2026 12:19 Noteandi biður Grok, gervigreindarspjallmenni X, um bikínímynd af Ebbu Busch. Spjallmennið brást við beiðninni sem og öðrum um að breyta hlutföllum líkama hennar. Skjáskot af X Evrópsk yfirvöld eru byrjuð að skoða fjöldaframleiðslu spjallmennis Elons Musk á kynferðislegum myndum af táningsstúlkum og konum. Varaforsætisráðherra Svíþjóðar er á meðal kvenna sem miðillinn leyfir notendum sínum að hlutgera á samfélagsmiðlinum X með hjálp spjallmennisins. Spjallmennið Grok, sem er innbyggt í X, byrjaði nýlega að verða við óskum notenda um að framleiða kynferðislegar myndir af táningsstúlkum og konum gegn vilja þeirra. Flest gervigreindarfyrirtæki hafa hömlur á spjallmennum sínum til að koma í veg fyrir á slíku efni. Frönsk yfirvöld hafa þegar hafið rannsókn á hundruðum tilvika um gervigreindarmyndir á X af ungum stúlkum og konum. Fjölmiðlanefnd Bretlands hefur einnig sent X „brýnt erindi" um að Grok framleiði kynferðislegar myndir af börnum, að sögn breska ríkisútvarpsins. X hefur ekki brugðist við fyrirspurnum fjölmiðla um framferði spjallmennisins. Í færslu á samfélagsmiðlinum vísaði fyrirtækisins til myndanna sem einangraðra atvika og að unnið væri að því að koma í veg fyrir þau. Musk sjálfur varaði notendur X við að þeir væru ábyrgir fyrir myndunum. Talsmaður framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins sagði hana meðvitaða um að X og Grok byðu nú upp á „ögrandi útgáfu" þar sem kynferðislegt efni væri sýnt, þar á meðal af börnum. „Það er ekki ögrandi, það er ólöglegt," sagði Thomas Regnier, talsmaðurinn við Bloomberg. „Bikíní núna" Notendur X hafa undanfarið keppst við að biðja Grok um að eiga við myndir af konum og spjallmennið hefur orðið við þeim bónum. Í sumum tilfellum hefur gervigreindin útbúið myndir af konum á undanfötunum einum saman og stækkað brjóst þeirra að ósk notenda. Á meðal þeirra sem hafa hlotið slíka meðferð er Ebba Busch, varaforsætisráðherra Svíþjóðar. Eliot Higgins, stofnandi rannsóknarblaðamennskusamtakanna Bellingcat, tók saman þráð af X þar sem notendur tóku mynd af Busch í ræðustól á sænska þinginu og báðu Grok um að breyta útliti hennar á kynferðislegan hátt. One example of how Grok is being used to target women. Swedish Deputy Prime Minister Ebba Busch being sexualised, degraded, and humiliated step-by-step by Grok. All the images accurately reflect the prompts provided.[image or embed]— Eliot Higgins (@eliothiggins.bsky.social) January 5, 2026 at 5:37 PM „@grok bikíní núna," skrifaði einn notandi. „@grok hún er með stærri túttur enn [svo] þetta lagaðu þessa villu takk," skrifaði annar. Spjallmennið varð við öllum óskunum.