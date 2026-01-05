Vestri opnar knattspyrnuakademíu í Senegal Aron Guðmundsson skrifar 5. janúar 2026 20:17 Frá æfingabúðum sem Vestri, Nordic Waves og Sergine Fall stóðu fyrir undir lok síðasta árs. Mynd: Vestri Knattspyrnudeild Vestra hefur opnað knattspyrnuakademíu í bænum Kebemer í Senegal. Akademían mun heita Vestri/ProKebs og er unnið í samstarfi við Sergine Fall, leikmann Vestra og góðgerðarfélag hans, Nordic Waves. Þetta kemur fram í færslu knattspyrnudeildar Vestra á samfélagsmiðlum núna í kvöld en stjórn Nordic Waves, góðgerðarfélaginu sem kemur að akademíunni með Vestra og Sergine Fall, er skipuð fólki af Vestfjörðum. Það var í desember á síðasta ári sem að Fall og styrktar- og sjúkraþjálfari Vestra liðsins, Ferran Corominas, héldu æfingabúðir í Senegal. Þar voru æfingahópar mannaðir og þjálfarar ráðnir í nýstofnaða akademíu Vestra í Kebember áður en akademían tekur til starfa núna á nýju ári. Markmiðið með þessu verkefni er að auka tækifæri barna á svæðinu í gegnum íþróttir og menntun. Í knattspyrnuakademíunni verða 60 unglingar í U13, U16 og U19 ára liðum karla og kvenna en einnig sex menntaðir þjálfarar sem og einn yfirþjálfari. „Akademían, ásamt Nordic Waves, er leið til auka menntun og veita hæfileikaríku íþróttafólki brú til tækifæra í Evrópu. Vestri mun geta boðið þeim sem skara fram úr til Vestra á reynslu. Mörg af stærstu liðum Evrópu hafa tengingar til landa í Afríku og hér á norðurlöndum er FC Nordsjælland nærtakasta dæmið með knattspyrnubúðir sínar “Right to Dream Academy” í Gana. Ef vel tekst til er ekkert því til fyrirstöðu að Vestri stækki við sig og opni tækifæri á fleiri stöðum í Afríku.“ Vestri Íslenski boltinn Senegal Mest lesið Slapp út úr eldhafinu en fór aftur inn til að bjarga kærustu sinni Fótbolti Amorim rekinn Enski boltinn Telur að Arteta myndi íhuga að taka við Manchester United Enski boltinn Líklegastir til að taka við United Enski boltinn Draumaráðning Hjörvars sem brosir breitt eftir tíðindi dagsins Sport „Hef á tilfinningunni að hann hafi talað af sér þarna“ Enski boltinn Sendi United Amorim sneið að skilnaði? Enski boltinn Sjáðu Grindavík klúðra viljandi til að vinna lygilegan sigur Körfubolti „Finnst Kerkez eiginlega bara of heimskur til að vera Liverpool-leikmaður“ Enski boltinn Fá arftaka til bráðabirgða og bíða til sumars Enski boltinn Fleiri fréttir Vestri opnar knattspyrnuakademíu í Senegal Valur fær Dana til að fullmóta teymi sín Ingimar Stöle semur við Val Adda verður hægri hönd Ian Jeffs í sumar „Mér var bara tjáð að þeir ætluðu að leita eitthvað annað“ Enn kvarnast úr liði Blika Leið Víkings að titlinum rifjuð upp í kvöld Þjálfar 2. flokk samhliða því að spila fyrir KR Færeysk landsliðskona til liðs við ÍBV Býst ekki við að spila aftur fyrir landsliðið Kynntu Sigurð á slaginu sex á aðfangadag Heyrði hvorki frá Blikum né Víkingum Úr Bestu heim í Hauka „Þetta er stærsti klúbbur Íslands“ Sagan ekki sönn: „Veit ekki hvaðan þetta á að hafa komið“ Meira en 37 stöðugildi hjá Knattspyrnusambandi Íslands Óskar Hrafn um komu Arnórs Ingva: „Gífurlega dýrmætt fyrir KR“ Arnór Ingvi orðinn leikmaður KR Breiðablik kaupir Jónatan frá Norrköping Elías mættur til meistaranna KR sagt vera að landa Arnóri Ingva Hilmar Árni til starfa hjá KR Segir fjórðung í bók Óla ósannan Víkingur í úrslit Bose-bikarsins eftir sigur „Verið heiður að spila í appelsínugulu með frábærum liðsfélögum“ Þekkir Egilshöllina vel og skoraði gegn fyrrum félögum Strákar Heimis Guðjóns fengu slæman skell í fyrsta leik Axel verður áfram hjá Aftureldingu Kveður pabba sinn í Laugardalnum og fer til FH „Félag sem var í basli með að ná endum saman og greiða laun á réttum tíma“ Sjá meira