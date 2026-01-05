Telur að Arteta myndi íhuga að taka við Manchester United Aron Guðmundsson skrifar 5. janúar 2026 17:59 Skytturnar hjá Arsenal hafa verið í stuði undir stjórn Mikel Arteta á yfirstandandi tímabili Rio Ferdinand, fyrrverandi leikmaður Manchester United og núverandi sparkspekingur telur á Mikel Arteta, knattspyrnustjóri Arsenal, myndi íhuga að taka við Manchester United yrði honum boðið starfið. Ferdinand sagði þessa skoðun sína í YouTube þætti sínum Rio Ferdinand Presents fyrr í dag eftir að greint hafði verið frá því að Ruben Amorim hefði verið rekinn úr starfi knattspyrnustjóra hjá Manchester United. Amorim tók við United af Erik ten Hag í byrjun nóvember 2024. Undir hans stjórn endaði United í 15. sæti ensku úrvalsdeildarinnar á síðasta tímabili og tapaði fyrir Tottenham, 1-0, í úrslitum Evrópudeildarinnar. Amorim skilur við United í 6. sæti ensku úrvalsdeildarinnar. Liðið er með 31 stig eftir tuttugu umferðir. Eftir leik gegn Leeds United í gær var Amorim harðorður í garð stjórnenda Manchester United á blaðamannafundi og ætla má að ummæli hans þar hafi verið síðasti naglinn í kistu hans í starfi sem knattspyrnustjóri liðsins. Veðbankar eru strax farnir á fullt við að lista upp knattspyrnustjórum sem teljast líklegir arftakar Amorim í starfi. Þar er Oliver Glasner, knattspyrnustjóri Crystal Palace efstur á lista en einnig stjórar eins og Enzo Maresca, sem var á dögunum rekinn frá Chelsea, sem og Unai Emery sem er að gera frábæra hluti með lið Aston Villa. Í beinni útsendingu í þætti sínum fyrr í dag sagðist Rio Ferdinand vera á þeirri skoðun á að aðeins einn af núverandi knattspyrnustjórum ensku úrvalsdeildarinnar myndi ekki íhuga að taka við Manchester United. „Pep Guardiola (Manchester City) myndi horfa á þetta starf og segja að hann væri ánægður þar sem að hann er núna,“ sagði Ferdinand en á sama andartaki benti meðstjórnandi hans í þættinum á það hvort Mikel Arteta, stjóri Arsenal, væri ekki á sömu skoðun og Pep. Arsenal er með sex stiga forskot á Manchster City á toppi ensku úrvalsdeildarinnar, situr einnig á toppi Meistaradeildarinnar, er enn inni í enska bikarnum og komið í undanúrslit enska deildarbikarsins. „Hann myndi aldrei segja það upphátt en ég er að segja ykkur það, Mikel Arteta myndi horfa á þetta starf og íhuga þetta.“ Enski boltinn Manchester United Arsenal FC Mest lesið Slapp út úr eldhafinu en fór aftur inn til að bjarga kærustu sinni Fótbolti Amorim rekinn Enski boltinn Líklegastir til að taka við United Enski boltinn Telur að Arteta myndi íhuga að taka við Manchester United Enski boltinn „Hef á tilfinningunni að hann hafi talað af sér þarna“ Enski boltinn Sendi United Amorim sneið að skilnaði? Enski boltinn Sjáðu Grindavík klúðra viljandi til að vinna lygilegan sigur Körfubolti „Finnst Kerkez eiginlega bara of heimskur til að vera Liverpool-leikmaður“ Enski boltinn Fá arftaka til bráðabirgða og bíða til sumars Enski boltinn Rekinn frá Celtic eftir aðeins 33 daga Fótbolti Fleiri fréttir Telur að Arteta myndi íhuga að taka við Manchester United Annar framherji til West Ham Logi Bergmann náði í 77 stig þrátt fyrir líklegt Fantasy-slys Segir að leikmenn eins og Rice séu þeir verðmætustu í boltanum Fjórðungur félaganna í ensku úrvalsdeildinni skipt um stjóra „Finnst Kerkez eiginlega bara of heimskur til að vera Liverpool-leikmaður“ Fá arftaka til bráðabirgða og bíða til sumars Líklegastir til að taka við United Sendi United Amorim sneið að skilnaði? Amorim rekinn „Hef á tilfinningunni að hann hafi talað af sér þarna“ Öll mörkin úr enska: Jafnaði gegn Liverpool með sturluðu skoti „Enn og aftur getum við engum nema sjálfum okkur um kennt“ Rosenior er mættur til London „Við vitum ekkert um nýjan knattspyrnustjóra“ Stjóralaust Chelsea-lið jafnaði metin í uppbótartíma „Ætti kannski að vera nóg að skora tvö mörk til að vinna leikinn“ „Ég er viss um að sigrarnir koma aftur“ „Ég kom hingað til að vera stjóri, ekki til að vera þjálfari“ Tóku stig af Liverpool eftir stórbrotið jöfnunarmark í lokin Brassinn var áfram í stuði þegar Brentford afgreiddi Everton Fullt af leikjum frestað í frostinu Sesko var rangstæður og Cunha skilur ekkert Alfons og Willum fögnuðu sigri gegn toppliðinu Sanngjarnt jafntefli eftir stangarskot og mikla spennu Arteta segir Declan Rice vera einn þann besta í heimi Declan Rice var hetjan þegar Arsenal náði sex stiga forskoti Fór að gráta eftir að hafa gefið mark í ensku úrvalsdeildinni Fyrsti sigurinn hjá Úlfunum var stórsigur á West Ham McGinn útskýrir furðulega fagnið: „Smá grín hjá okkur í klefanum“ Sjá meira