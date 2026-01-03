Wolves fagnaði langþráðum sigri í ensku úrvalsdeildinni í dag en fyrsti deildarsigur liðsins á leiktíðinni kom í fyrsta leik liðsins á árinu 2026.
Wolves vann þá 3-0 sigur á West Ham og þessi skellur West Ham-manna sýnir svart á hvítu hversu alvarleg staðan er hjá Hömrunum.
Wolves náði ekki að vinna í fyrstu nítján deildarleikjum sínum en þetta var fyrsti sigur liðsins í ensku úrvalsdeildinni síðan í apríl og um leið fyrsti sigurinn undir stjórn Rob Edwards sem tók við af Vítor Pereira í nóvember.
Brighton & Hove Albion var líka búið að bíða lengi eftir síðasta sigri sínum en þó ekki næstum því eins lengi. Brighton vann 2-0 heimasigur á Burnley í dag.
Með þessum fyrsta deildarsigri Brighton síðan í lok nóvember komst liðið upp í áttunda sætið en liðið var búið að spila sex leiki í röð án sigurs fyrir sigurinn í dag. Brighton er einu stigi á eftir Sunderland og tveimur stigum á eftir Manchester United.
Wolves var komið í 3-0 í fyrri hálfleik og xG hjá West Ham fyrstu 45 mínútur leiksins var aðeins 0,02. Það komu ekki fleiri mörk í seinni hálfleiknum.
Jhon Arias skoraði fyrsta markið á fjórðu mínútu eftir undirbúning Hee-Chan Hwang en þetta var fyrsta mark Arias í enska boltanum.
Hee-Chan Hwang skoraði síðan sjálfur úr vítaspyrnu á 31. mínútu, hans fyrsta mark síðan í ágúst og staðan var orðin 3-0 eftir mark frá hinum átján ára gamla Mateus Mane á 41. mínútu.
Úlfarnir voru búnir að leika 23 deildarleiki í röð án þess að vinna eða alla leiki sína síðan liðið vann 3-0 sigur á Leicester City 30. apríl 2025.
Georginio Rutter kom Brighton í 1-0 á 29. mínútu eftir undirbúning Charalampos Kostoulas en Yasin Ayari skoraði annað markið eftir aðeins tveggja mínútna leik í seinni hálfleiknum.
Staðan er mjög slæm hjá þremur neðstu liðum deildarinnar þótt hún hafi lagast örlítið hjá Úlfunum. Wolves er í neðsta sæti með sex stig, Burnley er með tólf stig og West Ham er með aðeins fjórtán stig. West Ham er nú fjórum stigum frá öruggu sæti og var að klúðra leik á móti neðsta liði deildarinnar. Hamarnir hafa aðeins fengið eitt stig út úr síðustu fimm leikjum sínum.