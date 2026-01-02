Selenskí skipar nýjan starfsmannastjóra í kjölfar spillingarmáls Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 2. janúar 2026 22:52 Kyrylo Búdanov hefur verið æðsti maður í leyniþjónustunni HUR. AP Vólódímír Selenskí Úkraínuforseti hefur skipað nýjan starfsmannastjóra í stað Andríjs Jermak. Sá síðarnefndi sagði af sér eftir að hafa verið bendlaður við umfangsmikið spillingarmál. Nýi starfsmannastjórinn heitir Kyrylo Búdanov og var áður æðsti maður í úkraínsku leyniþjónustunni HUR sem hefur meðal annars borið ábyrgð á fjölda loftárása djúpt inn í Rússland. Selenskí segist sömuleiðis munu skipta út varnarmálaráðherra sínum. Denys Sjmyhal víkur fyrir Mykhajlo Fedorov. Forveri hans Andríj Jermak var gífurlega áhrifamikill í innsta hring úkraínsku ríkisstjórnarinnar og hefur verið mjög náin Selenskí frá því að innrás Rússa hófst snemma árs 2022. Hann hefur sömuleiðis farið fyrir samninganefnd Úkraínumanna í Bandaríkjunum. „Á þessum tímapunkti þarf Úkraína að leggja meiri áherslu á öryggismál, þróun varnar- og öryggissveita Úkraínu, sem og á diplómatíska þáttinn í samningaviðræðum. Kyrylo hefur sérfræðiþekkingu á þessum sviðum og nægan styrk til að skila árangri,“ segir Selenskí forseti á samfélagsmiðlum. Staða starfsmannastjóra forseta í Úkraínu hefur sögulega verið mjög valdamikil. Samkvæmt umfjöllun breska ríkisútvarpsins hafði starfsmannastjórinn á forseta skrifstofu Úkraínu nánast jafn mikil völd og forsetinn sjálfur á fyrsta áratug þessarar aldar. Úkraína Mest lesið Banaslys á Hvolsvelli Innlent Íslenskur maður lést í Úkraínu Innlent Allt sem þú þarft að vita um nýja kílómetragjaldið Innlent Vinum hans ekki litist á blikuna Innlent Sumarbústaðaeigendur geti skotið upp flugeldum annars staðar Innlent Karólína Helga býður sig fram gegn sitjandi oddvita Innlent Veki furðu að bílaleigubílar séu ekki á nagladekkjum Innlent Kostnaður vegna veikinda nemur milljörðum Innlent Tekur stóra skammta af magnýl og leiðist að hreyfa sig Erlent Fyrsta fórnarlambið nafngreint Erlent Fleiri fréttir Selenskí skipar nýjan starfsmannastjóra í kjölfar spillingarmáls Sprenging eftir að gestir opnuðu út Íranir óttist „Sýrlandsvæðingu“ Vinna með yfirvöldum í níu löndum að bera kennsl á látna Fyrsta fórnarlambið nafngreint Tekur stóra skammta af magnýl og leiðist að hreyfa sig Barist á götum úti í Íran fimmta daginn í röð Segjast hafa sviðsett aftöku og hirt verðlaunaféð af Rússum Fimm daga þjóðarsorg lýst yfir í Sviss Óttast að um fjörutíu hafi látist á skemmtistaðnum Sór embættiseiðinn á niðurlagðri neðanjarðarlestarstöð Kirkja í Amsterdam alelda Tugir látnir eftir sprengingu í svissneskum skíðabæ Kamilla Bretadrottning greinir frá kynferðisofbeldi Dótturdóttir JFK er látin Handtóku 357 meinta ISIS-liða í kjölfar mannskæðra átaka „Sannur Finni“ fær hæli í Rússlandi Sífellt fleiri hermenn falla á ári hverju Hvetur ESB til að svara refsiaðgerðunum Bandaríkjanna fullum hálsi Þrítugasta árásin á bát meintra smyglara TikTok-áskorun leiddi til banafalls af útvarpsmastri Blóðbaðið í El Fasher: Milljón manna borg orðin að „draugabæ“ Neita að ræða við Úkraínumenn vegna meintrar árásar á heimili Pútíns Sádar sprengja hergögn frá furstadæmunum í Jemen og hóta frekari árásum Á lista yfir þrjú hlýjustu ár í mælingasögunni Selenskí sver af sér drónaárás á heimili Pútíns Bandaríkin leggja til tvo milljarða dala með skilyrðum Trump hótar skelfilegum afleiðingum afvopnist Hamas ekki Neita að tjá sig um ummæli Trumps um árás í Venesúela Kim ánægður með nýjar stýriflaugar Sjá meira