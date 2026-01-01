Umfjöllun Bein lýsing Miðstöð Liðin Stöðutafla

Bitlausir meistarar byrjuðu árið á því að tapa stigum á heima­velli

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Hugo Ekitike í einu af færum Liverpool í leiknum en þau voru ekki mörg.
Hugo Ekitike í einu af færum Liverpool í leiknum en þau voru ekki mörg. Getty/Carl Recine

Liverpool náði ekki að halda sigurgöngu sinni áfram á nýju ári því Liverpool og Leeds gerðu markalaust jafntefli í ensku úrvalsdeildinni á Anfield í dag.

Liverpool var búið að vinna þrjá deildarleiki í röð og alla fjóra leikina í öllum keppnum síðan þeir mættu Leeds síðast í byrjun desember. Þá varð sex marka jafntefli en núna litu engin mörk dagsins ljós.

Liverpool átti möguleika á að minnka forskot Aston Villa í fjögur stig en Villa-menn sitja enn sex stigum á undan í þriðja sætinu.

Leeds er ekki að tapa mörgum leikjum þessa dagana en þetta var fjórða jafntefli liðsins í síðustu fimm leikjum.

Liverpool var miklu meira með boltann í leiknum en sóknarleikurinn var bitlaus nær allan tímann. Leeds spilaði skynsamlega og barðist fyrir hverjum sentímetra á hættulegustu stöðum vallarins.

Liverpool-liðið saknaði augljóslega leikmanns til að gera út um svona leik og það er ekkert skrýtið að nafn Mo Salah hafi komið upp í hugann hjá mörgum en hann er upptekinn í Afríkukeppninni.

Hugo Ekitike fékk langbesta færi Liverpool en færin voru ekki mörg. Þessi leikur tapaðist ekki en úrslitin eru samt mikil vonbrigði á móti baráttuglöðum leikmönnum Leeds.

Dominic Calvert-Lewin byrjaði óvænt á bekknum en kom svo inn á sem varamaður og kom boltanum í markið. Markið var þó réttilega dæmt af vegna rangstöðu.

Bein lýsing

Leikirnir

    Sjá alla

    Mest lesið


    Fleiri fréttir

    Sjá meira

    Mest lesið