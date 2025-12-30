Liðið sem gerir stólpagrín að xG Sindri Sverrisson skrifar 30. desember 2025 12:46 Morgan Rogers hefur skorað mörk úr erfiðum færum fyrir Villa. Getty Arsenal tekur á móti Aston Villa í sannkölluðum stórleik í kvöld í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta. Villa-menn hafa gert ótrúlega hluti varðandi vænt mörk (xG eða Excpected Goals) í leikjum sínum og geta með sigri í kvöld jafnað Arsenal að stigum á toppnum. Leikur Arsenal og Aston Villa er í beinni á Sýn Sport 3 í kvöld klukkan 19:55. Fylgst er með öllum leikjum kvöldsins í Doc Zone sem hefst á Sýn Sport klukkan 19:15. Aðeins þrjú stig skilja liðin að eftir að Villa vann sinn áttunda deildarleik í röð um helgina, með endurkomunni gegn Chelsea, í kjölfar sigurs Arsenal á Brighton. Manchester City er svo einnig í titilbaráttunni, tveimur stigum frá toppnum, en spilar ekki fyrr en á nýársdag, við Sunderland. Unai Emery hefur þegar stýrt Villa til dramatísks 2-1 sigurs gegn sínu gamla félagi fyrr í þessum mánuði, þar sem Emiliano Buendia skoraði sigurmarkið á fimmtu mínútu uppbótartíma. Villa-menn hafa gert það hreinlega að listgrein að skora mörk úr hálfómögulegum færum á leiktíðinni og hér að neðan má sjá nokkur marka þeirra sem haft hafa lægsta xG-gildið (gildið væri til dæmis 1 ef færið væri svo gott að það væri ekki fræðilega annað hægt en að skora, 0 ef það væru nákvæmlega engar líkur á að skora úr færinu, og 0,5 ef helmingslíkur væru á að boltinn færi inn). Klippa: Aston Villa raðar inn mörkum úr afar erfiðum færum Í ellefu síðustu deildarleikjum Villa hefur liðið aðeins þrisvar sinnum verið með hærra samanlagt xG, það er að segja vænt mörk, heldur en mótherjinn. Samt hefur liðið unnið tíu af þessum ellefu deildarleikjum. Sigurinn gegn Arsenal 6. desember er þannig einn fárra leikja þar sem Villa hefur verið með hærra xG en mótherjinn, ea 2,51 gegn 1,98 hjá Arsenal, í leik sem endaði 2-1 fyrir Villa. Vænt mörk í síðustu ellefu leikjum Aston Villa. Aðeins þrisvar hefur Villa verið með fleiri vænt mörk en mótherjinn.Tribuna Samanlagt hefur Villa skorað 23 mörk í síðustu ellefu deildarleikjum en ætti samkvæmt væntum mörkum að hafa skorað 13 mörk. Liðið hefur svo bara fengið á sig 12 en ætti að hafa fengið á sig 18. Samtals gerir þetta mun upp á 16 mörk, Villa í hag. Enski boltinn Arsenal FC Aston Villa FC Mest lesið Býst núna við því versta frá áhorfendum Sport Gleymdi Íslendingurinn fékk loks að spila: „Ég er ekki vitlaus“ Fótbolti Fótboltaþjálfari og þrjú börn hans létust í jólafríinu Fótbolti Klúðraði gullgreininni sinni: „Ég er enn í áfalli“ Sport Jokic lá þjáður eftir og tímabilið í hættu Körfubolti „Þetta er skrýtið fyrir alla“ Sport Arnar vill læra af mistökum gullkynslóðarinnar og gera landsliðið sjálfbærara Fótbolti „Enginn vildi að ég myndi vinna“ Sport „Ég hélt ég myndi deyja“ Enski boltinn Jordan lagði NASCAR Sport Fleiri fréttir Liðið sem gerir stólpagrín að xG Þjálfari Liverpool í föstum leikatriðum látinn fara „Fróðari menn segja að maður eigi ekki að láta tilfinningarnar ráða“ „Ég hélt ég myndi deyja“ Nottingham Forest vill fá að heyra samtöl dómaranna Vildi ekki láta undan pressu frá fjölmiðlamönnum Man Utd samdi við fyrrum liðsfélaga Glódísar Perlu hjá Bayern Gefur í skyn að Arsenal opni veskið í janúar „Einn mesti hugsuðurinn í boltanum“ Semenyo vill að allt verði klárt fyrir nýársdag „Knattspyrnustjórar eru ekki töframenn“ Segja að Wirtz græði á fjarveru Salah: „Sé hann fljúga í gang“ Skynjar stress hjá Arsenal Sjáðu frábært samspil Leeds og Gray tryggja Spurs sigurinn Ekkja Jota þakklát: „Hefur meiri þýðingu en orð geta lýst“ Jöfnuðu 128 ára gamalt met Gray hetja Tottenham Calvert-Lewin skoraði í sjötta leiknum í röð Andy Carroll mætir fyrir dóm eftir að hafa verið handtekinn Villa kvartar til Chelsea vegna flösku sem flaug á bekkinn Sjáðu magnaða vörslu Raya: „Þetta var stórkostlegt“ Sjáðu fyrsta mark Wirtz, laglega sjálfsmarkið og Watkins stúta Chelsea Liverpool-skotmarkið ekki á förum í janúar Aldrei spilað þarna en sagði strax já „Viss um að ég myndi skora einn daginn“ Watkins hélt ótrúlegri sigurgöngu Villa áfram Schade og Jiménez sendu Brentford og Fulham í efri hlutann Arsenal aftur á toppinn Fyrsta mark Wirtz í þriðja sigrinum í röð Cherki aðalmaðurinn í sigri City Sjá meira