Enski boltinn

Liðið sem gerir stólpa­grín að xG

Sindri Sverrisson skrifar
Morgan Rogers hefur skorað mörk úr erfiðum færum fyrir Villa.
Morgan Rogers hefur skorað mörk úr erfiðum færum fyrir Villa. Getty

Arsenal tekur á móti Aston Villa í sannkölluðum stórleik í kvöld í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta. Villa-menn hafa gert ótrúlega hluti varðandi vænt mörk (xG eða Excpected Goals) í leikjum sínum og geta með sigri í kvöld jafnað Arsenal að stigum á toppnum.

Leikur Arsenal og Aston Villa er í beinni á Sýn Sport 3 í kvöld klukkan 19:55. Fylgst er með öllum leikjum kvöldsins í Doc Zone sem hefst á Sýn Sport klukkan 19:15.

Aðeins þrjú stig skilja liðin að eftir að Villa vann sinn áttunda deildarleik í röð um helgina, með endurkomunni gegn Chelsea, í kjölfar sigurs Arsenal á Brighton. Manchester City er svo einnig í titilbaráttunni, tveimur stigum frá toppnum, en spilar ekki fyrr en á nýársdag, við Sunderland.

Unai Emery hefur þegar stýrt Villa til dramatísks 2-1 sigurs gegn sínu gamla félagi fyrr í þessum mánuði, þar sem Emiliano Buendia skoraði sigurmarkið á fimmtu mínútu uppbótartíma.

Villa-menn hafa gert það hreinlega að listgrein að skora mörk úr hálfómögulegum færum á leiktíðinni og hér að neðan má sjá nokkur marka þeirra sem haft hafa lægsta xG-gildið (gildið væri til dæmis 1 ef færið væri svo gott að það væri ekki fræðilega annað hægt en að skora, 0 ef það væru nákvæmlega engar líkur á að skora úr færinu, og 0,5 ef helmingslíkur væru á að boltinn færi inn).

Klippa: Aston Villa raðar inn mörkum úr afar erfiðum færum

Í ellefu síðustu deildarleikjum Villa hefur liðið aðeins þrisvar sinnum verið með hærra samanlagt xG, það er að segja vænt mörk, heldur en mótherjinn. Samt hefur liðið unnið tíu af þessum ellefu deildarleikjum.

Sigurinn gegn Arsenal 6. desember er þannig einn fárra leikja þar sem Villa hefur verið með hærra xG en mótherjinn, ea 2,51 gegn 1,98 hjá Arsenal, í leik sem endaði 2-1 fyrir Villa.

Vænt mörk í síðustu ellefu leikjum Aston Villa. Aðeins þrisvar hefur Villa verið með fleiri vænt mörk en mótherjinn.Tribuna

Samanlagt hefur Villa skorað 23 mörk í síðustu ellefu deildarleikjum en ætti samkvæmt væntum mörkum að hafa skorað 13 mörk. Liðið hefur svo bara fengið á sig 12 en ætti að hafa fengið á sig 18. Samtals gerir þetta mun upp á 16 mörk, Villa í hag.

Enski boltinn Arsenal FC Aston Villa FC

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið