Trump hótar skelfi­legum af­leiðingum afvopnist Hamas ekki

Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar
Framtíðarhorfur vegna vopnahlés á Gasa og kjarnorkuáætlun Írana voru í brennidepli á fundi Netanjahú og Trump í dag.
Donald Trump Bandaríkjaforseti segir að Hamas-liðum verði refsað grimmilega afvopnist samtökin ekki innan tíðar. Afvopnun Hamas sé skilyrði þess að farið verði í annan fasa vopnahlésins á Gasa.

Trump fundaði með Benjamín Netanjahú forsætisráðherra Ísraels á heimili sínu í Flórída í dag. Auk vopnahlésins á Gasa og næstu skrefa í þeim efnum ræddu þeir um Íran en fregnir hafa borist af því að þarlend stjórnvöld séu þegar farin að endurbyggja kjarnorkuáætlun sína. 

Engar athugasemdir við tafir Netanjahús

Vopnahléssamkomulag tók gildi á Gasa þann 10. október. Ísraelar héldu árásum áfram um nokkurt skeið eftir það og sögðu árásirnar réttlætanlegar þar sem Hamas-liðar hefðu rofið samkomulagið. Viðræður um næsta fasa hafa gengið hægt og Ísraelsstjórn og Hamas-liðar hafa á víxl sakað hvert annað um brot á vopnahléssamkomulaginu. 

Guardian hefur eftir heimildum að háttsettir embættismenn í ríkisstjórn Trumps séu óánægðir með aðgerðir Netanjahú og telji hann tefja viðræður um annan fasa vopnahlésins með því að neita að draga úr hernaði á Gasa að því marki sem samið var um. 

Á blaðamannafundinum kvaðst Trump aftur á móti engar áhyggjur hafa af aðgerðum Netanjahú og sagði Ísraelsmenn hafa staðið við friðaráætlunina að öllu leyti. 

Þó sagði hann þá ekki fyllilega sammála um framtíð Vesturbakkans, en Trump sagði í október að þingsályktunartillaga ísraelska þingsins um að innlima Vesturbakkann kæmi ekki til greina. Trump sagðist á fundinum trúa því að Netanjahú „gerði það rétta í stöðunni“.

Í áætlun Trumps um frið á Gasa felst að Ísraelsher hörfi að fullu á palestínsku landsvæði og að Hamas afvopnist og afsali sér öllum völdum. 

Hótar eins árásum og í júní

Sem fyrr segir hafa fregnir borist af því að Íranir hafi þegar hafist handa við gerð nýrrar kjarnorkuáætlunar eftir árásir Bandaríkjamanna á kjarnorkuinnviði í Íran í júní. Aðspurður um viðbrögð við því sagði Trump áríðandi að uppræta þá uppbyggingu hið snarasta. 

„Við vitum nákvæmlega hvað þeir eru að gera, en ég vona að þeir séu ekki að því vegna þess að ég vil ekki eyða eldsneyti í B-2 [herþotu],“ sagði Trump og vísaði með því í árásirnar í júní.

„Þetta er 37 stunda ferðalag báðar leiðir. Ég vil ekki sóa miklu eldsneyti.“

Í sömu mund sagðist hann þó tilbúinn að ganga að samningaborðinu við klerkastjórnina um sameiginlega kjarnorkuáætlun. 

Í umfjöllun Reuters segir að í síðustu viku hafi Íranir staðfest að tvær eldflaugaæfingar hafi farið fram í mánuðinum. Netanjahú sagðist þá ekki sækjast eftir frekari átökum við nágranna sína í Íran, en að málið yrði til umfjöllunar á fundi hans og Trump.

