Trump hótar skelfilegum afleiðingum afvopnist Hamas ekki Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar 29. desember 2025 23:27 Framtíðarhorfur vegna vopnahlés á Gasa og kjarnorkuáætlun Írana voru í brennidepli á fundi Netanjahú og Trump í dag. AP Donald Trump Bandaríkjaforseti segir að Hamas-liðum verði refsað grimmilega afvopnist samtökin ekki innan tíðar. Afvopnun Hamas sé skilyrði þess að farið verði í annan fasa vopnahlésins á Gasa. Trump fundaði með Benjamín Netanjahú forsætisráðherra Ísraels á heimili sínu í Flórída í dag. Auk vopnahlésins á Gasa og næstu skrefa í þeim efnum ræddu þeir um Íran en fregnir hafa borist af því að þarlend stjórnvöld séu þegar farin að endurbyggja kjarnorkuáætlun sína. Engar athugasemdir við tafir Netanjahús Vopnahléssamkomulag tók gildi á Gasa þann 10. október. Ísraelar héldu árásum áfram um nokkurt skeið eftir það og sögðu árásirnar réttlætanlegar þar sem Hamas-liðar hefðu rofið samkomulagið. Viðræður um næsta fasa hafa gengið hægt og Ísraelsstjórn og Hamas-liðar hafa á víxl sakað hvert annað um brot á vopnahléssamkomulaginu. Guardian hefur eftir heimildum að háttsettir embættismenn í ríkisstjórn Trumps séu óánægðir með aðgerðir Netanjahú og telji hann tefja viðræður um annan fasa vopnahlésins með því að neita að draga úr hernaði á Gasa að því marki sem samið var um. Á blaðamannafundinum kvaðst Trump aftur á móti engar áhyggjur hafa af aðgerðum Netanjahú og sagði Ísraelsmenn hafa staðið við friðaráætlunina að öllu leyti. Þó sagði hann þá ekki fyllilega sammála um framtíð Vesturbakkans, en Trump sagði í október að þingsályktunartillaga ísraelska þingsins um að innlima Vesturbakkann kæmi ekki til greina. Trump sagðist á fundinum trúa því að Netanjahú „gerði það rétta í stöðunni“. Í áætlun Trumps um frið á Gasa felst að Ísraelsher hörfi að fullu á palestínsku landsvæði og að Hamas afvopnist og afsali sér öllum völdum. Hótar eins árásum og í júní Sem fyrr segir hafa fregnir borist af því að Íranir hafi þegar hafist handa við gerð nýrrar kjarnorkuáætlunar eftir árásir Bandaríkjamanna á kjarnorkuinnviði í Íran í júní. Aðspurður um viðbrögð við því sagði Trump áríðandi að uppræta þá uppbyggingu hið snarasta. „Við vitum nákvæmlega hvað þeir eru að gera, en ég vona að þeir séu ekki að því vegna þess að ég vil ekki eyða eldsneyti í B-2 [herþotu],“ sagði Trump og vísaði með því í árásirnar í júní. „Þetta er 37 stunda ferðalag báðar leiðir. Ég vil ekki sóa miklu eldsneyti.“ Í sömu mund sagðist hann þó tilbúinn að ganga að samningaborðinu við klerkastjórnina um sameiginlega kjarnorkuáætlun. Í umfjöllun Reuters segir að í síðustu viku hafi Íranir staðfest að tvær eldflaugaæfingar hafi farið fram í mánuðinum. Netanjahú sagðist þá ekki sækjast eftir frekari átökum við nágranna sína í Íran, en að málið yrði til umfjöllunar á fundi hans og Trump. Átök í Ísrael og Palestínu Ísrael Palestína Donald Trump Bandaríkin Íran Kjarnorka Mest lesið Kolbrúnu Bergþórs sagt upp á Mogganum Innlent Sagt upp eftir 26 ár á Morgunblaðinu Innlent Erlendir ferðamenn talsvert slasaðir eftir áreksturinn Innlent Frímúrarareglan vill lögbann á nýjar lögreglureglur Erlent Skipuðu húsráðanda að elda fyrir sig áður en ræningjarnir ruddust inn Innlent Halldór Blöndal borinn til grafar Innlent Sósíalistar líta til harðstjórnarríkja sem fyrirmynda Innlent Í deilum við nágrannann vegna trjáa Erlent Þurrkuðust út af þingi en sitja á tugum milljóna króna Innlent Tvær þyrlur sækja fjóra eftir alvarlegan árekstur á Fagurhólsmýri Innlent Fleiri fréttir Trump hótar skelfilegum afleiðingum afvopnist Hamas ekki Neita að tjá sig um ummæli Trumps um árás í Venesúela Kim ánægður með nýjar stýriflaugar Þrír lögregluþjónar og sex ISIS-liðar fallnir eftir átök í Tyrklandi Vill lengri tryggingar og tilbúinn til að hitta Pútín Frímúrarareglan vill lögbann á nýjar lögreglureglur Milljón dalir eða meira fyrir náðun Umkringdu Taívan og æfðu lokanir hafna „Markmið mitt var bara að ná byssunni af honum“ Minnst einn látinn eftir að tvær þyrlur rákust saman í loftinu Trump telur friðarsamkomulag mögulegt innan nokkurra vikna „Þetta er ansi flókið, en þó ekki svo flókið“ Átti gott samtal við Pútín Skildu farþega eftir í fyrri ferð og strönduðu í annarri Í deilum við nágrannann vegna trjáa Mesti snjór í New York í fjögur ár Þrír létust í óveðrinu Ræðir uppfærða friðaráætlun við Trump í dag Þriðji KFC-morðinginn fundinn rúmlega fjörutíu árum síðar Maðurinn sem var næstur í röðinni hjá mormónum látinn Einn látinn í óveðrinu í Svíþjóð Níu handteknir fyrir að safna pening fyrir Hamas Fjórir göngumenn látnir eftir snjóflóð í Grikklandi Brenndu rangt lík Leita í rústum íbúðahúsa Noregur hyggst innleiða samfélagsmiðlabann Semja aftur um vopnahlé Ísrael viðurkennir sjálfstæði Sómalílands fyrst allra landa Röð stunguárása í neðanjarðarlestinni Loftárásum fagnað sem „stórkostlegri jólagjöf“ og meira sagt í vændum Sjá meira