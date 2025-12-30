Þeir sem spila Fantasy-leikinn í ensku úrvalsdeildinni horfa flestir á marga leiki í deildinni líka. Tölurnar tala í Fantasy en ekki skemmtanagildi leikmannsins. Umræða skapaðist um einmitt þetta í nýjasta þættinum af Fantasýn sem er Fantasy Premier League-hlaðvarp Sýnar, heimili enska boltans á Íslandi.
Í þessum lokaþætti ársins komu þeir Arnar Sveinn Geirsson forseti leikmannasamtakanna og Skagamaðurinn Kristófer Daði Garðarsson í stúdíó.Farið var yfir alla leiki síðustu viku og þar á meðal leik Brentford og Bournemouth þar sem heimamenn í Brentford unnu 4-1 sigur. Enginn lék betur en Kevin Schade sem var með þrennu í leiknum.„Brentford-Bournemouth, 4-1. Hvað á maður að segja, kóngur umferðarinnar, Schade, með þrennu. Hann var nú í einhverri sviðsmynd hjá mér um daginn en ég var svo sem aldrei að fara að taka hann inn. Mér fannst hann bara ekki spennandi. Skrítið að segja það núna,“ sagði Albert Þór Guðmundsson, annar þáttastjórnenda Fantasýn.
„Hann skaust upp í kollinn á manni en maður var aldrei að fara að taka hann inn,“ sagði Kristófer Daði. Arnar Sveinn Geirsson velti þá upp spurningum um leikmannaval þegar þú spilar Fantasy.
„Fróðari menn segja að maður eigi ekki að láta tilfinningarnar ráða í þessu. Auðvitað spilar það samt inn í. Svona sumt finnst þér bara meira spennandi en annað, bara út frá því hvernig leikmaðurinn er,“ sagði Arnar.„Þá er ég að meina að það sé gaman að horfa á þennan leikmann. Skiljiði pælinguna mína,“ spurði Arnar.
„Við fengum Gústa from the future, hingað um daginn og hann sagðist bara velja leikmenn í liðið sitt sem honum fyndist gaman að horfa á. Ender er árangurinn kannski eftir því,“ sagði Albert í léttum tón.
„Það er nú örugglega hægt að sameina þetta einhvern veginn. Schade er þannig leikmaður að hann er rosalega upp og niður. Hann á svona leiki, bara springur út, en svo bara gerir hann ekki neitt. Þetta sýnir hvað hann getur,“ sagði Albert.
„Þetta undirstrikar líka hvernig Bournemouth er á útivelli. Þeir leka mörkum. Ég held þeir séu bara nestir í deildinni á útivelli þegar kemur að þeirri tölfræði. 27 mörk fengin á sig á útivelli. Það er ekki gott,“ sagði Albert.
„Nei, það er bara alveg agalegt,“ sagði Kristófer. Það er líklegt að Fantasy-spilararnir bekki ekki leikmenn í næstu framtíð sem eru að fara spila við Bournemouth á heimavelli.
Það má hlusta á nýjasta þáttinn af Fantasýn hér fyrir neðan en hann ber nafnið „Ár Skyttanna“. Fantasýn er hlaðvarp Fantasy Premier League-hlaðvarps Sýnar, heimili enska boltans á Íslandi. Þáttastjórnendur eru Albert Þór Guðmundsson og Sindri Kamban.
Það er stutt á milli leikja og félagsskiptaglugginn fyrir næstu umferð lokar klukkan 18.00 í dag.