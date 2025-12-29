Enski boltinn

„Einn mesti hugsuðurinn í boltanum“

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Unai Emery hefur náð frábærum árangri með Aston Villa síðan hann tók við liðinu fyrir þremur árum.
Sérfræðingar Sunnudagsmessunnar hrósuðu Unai Emery, knattspyrnustjóra Aston Villa, í hástert í þætti gærdagsins.

Villa kom til baka og vann Chelsea, 1-2, á Stamford Bridge á laugardaginn. Þetta var ellefti sigur liðsins í röð í öllum keppnum.

„Þessi leikur vinnst á hliðarlínunni að mínu mati. Enzo Maresca er í banni og kóngurinn Willy Caballero er með stjórnartaumana hjá Chelsea. Unai Emery virðist hafa eitthvað ótrúlegt tak á þessu Aston Villa-liði sínu. Hann virkar á mig eins og maður sem sefur þrjá tíma á sólarhring því hann er vakinn og sofinn yfir þessu,“ sagði Haukur Harðarson í Messunni.

Klippa: Sunnudagsmessan - umræða um Unai Emery

Villa átti í vök að verjast í fyrri hálfleik en leikurinn snerist liðinu í vil eftir þrefalda skiptingu Emerys á 59. mínútu. Einn varamannanna, Ollie Watkins, skoraði bæði mörk Villa.

Haukur hélt áfram að lofsyngja Emery sem hefur stýrt Villa síðan í byrjun nóvember 2022.

„Ég ber ómælda virðingu fyrir honum. Það er stundum gert grín að enskunni hans en þetta er einn mesti hugsuðurinn í boltanum í dag,“ sagði Haukur.

Annað kvöld mætir Villa toppliði Arsenal á Emirates. Með sigri jafna strákarnir hans Emerys Skytturnar að stigum.

Þessi lið mættust 6. desember þar sem Villa hafði betur, 2-1.

Innslagið úr Messunni má sjá í spilaranum hér fyrir ofan.

