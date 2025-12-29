Sérfræðingar Sunnudagsmessunnar hrósuðu Unai Emery, knattspyrnustjóra Aston Villa, í hástert í þætti gærdagsins.
Villa kom til baka og vann Chelsea, 1-2, á Stamford Bridge á laugardaginn. Þetta var ellefti sigur liðsins í röð í öllum keppnum.
„Þessi leikur vinnst á hliðarlínunni að mínu mati. Enzo Maresca er í banni og kóngurinn Willy Caballero er með stjórnartaumana hjá Chelsea. Unai Emery virðist hafa eitthvað ótrúlegt tak á þessu Aston Villa-liði sínu. Hann virkar á mig eins og maður sem sefur þrjá tíma á sólarhring því hann er vakinn og sofinn yfir þessu,“ sagði Haukur Harðarson í Messunni.
Villa átti í vök að verjast í fyrri hálfleik en leikurinn snerist liðinu í vil eftir þrefalda skiptingu Emerys á 59. mínútu. Einn varamannanna, Ollie Watkins, skoraði bæði mörk Villa.
Haukur hélt áfram að lofsyngja Emery sem hefur stýrt Villa síðan í byrjun nóvember 2022.
„Ég ber ómælda virðingu fyrir honum. Það er stundum gert grín að enskunni hans en þetta er einn mesti hugsuðurinn í boltanum í dag,“ sagði Haukur.
Annað kvöld mætir Villa toppliði Arsenal á Emirates. Með sigri jafna strákarnir hans Emerys Skytturnar að stigum.
Þessi lið mættust 6. desember þar sem Villa hafði betur, 2-1.
Innslagið úr Messunni má sjá í spilaranum hér fyrir ofan.
Frammistaða Florians Wirtz í 2-1 sigri Liverpool á Wolves hreif sérfræðinga Sunnudagsmessunnar. Að þeirra mati græða Wirtz og Hugo Ekitike á fjarveru Mohameds Salah.
Sérfræðingar Sunnudagsmessunnar veltu því fyrir sér hvort pressan væri farin að segja til sín hjá Arsenal, toppliði ensku úrvalsdeildarinnar.
Aston Villa hefur unnið ellefu leiki í röð í öllum keppnum í annað sinn í sögu félagsins. Síðast gerðist það 1897.
Eftir sigurinn á Chelsea, 1-2, í gær kvartaði Aston Villa undan því að flösku var kastað í átt að varamannabekk liðsins í leikslok.
Varamaðurinn Ollie Watkins tryggði Aston Villa frábæran 2-1 útisigur gegn Chelsea í lokaleik dagsins í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta. Ótrúleg sigurganga Villa heldur því áfram og liðið er á leið í rosalegan slag við Arsenal á þriðjudaginn.