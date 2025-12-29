Enski boltinn

Segja að Wirtz græði á fjar­veru Salah: „Sé hann fljúga í gang“

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Florian Wirtz skoraði sitt fyrsta mark fyrir Liverpool um helgina.
Florian Wirtz skoraði sitt fyrsta mark fyrir Liverpool um helgina. getty/Carl Recine

Frammistaða Florians Wirtz í 2-1 sigri Liverpool á Wolves hreif sérfræðinga Sunnudagsmessunnar. Að þeirra mati græða Wirtz og Hugo Ekitike á fjarveru Mohameds Salah.

Wirtz skoraði sitt fyrsta mark fyrir Liverpool í sigrinum á Wolves og í síðustu umferð lagði hann upp mark í 1-2 sigri á Tottenham.

„Ég held að allt þetta Salah-dæmi hafi eitthvað um þetta að segja. Salah er í annarri keppni. Leikur Liverpool undanfarin ár hefur snúist um að koma Salah inn í leikinn. Þegar þú kemur með þennan verðmiða og ert þessi týpa af leikmanni; þú þarft að vera í boltanum og fá boltann til að skapa. Ég held að hann sé að komast í takt og held að það hjálpi að Salah sé hvergi nálægt,“ sagði Kjartan Henry Finnbogason sem hrósaði einnig Ekitike sem lagði upp markið fyrir Wirtz.

Klippa: Messan - umræða um Wirtz

„En það sem Ekitike hefur gert fyrir þetta lið; ég er svo hrifinn af honum. Hann getur held ég spilað fjórar stöður framarlega á vellinum. Það er alveg sama hvar þú settir hann; hann myndi skila góðu verki. Það sem hann gerir í þessum undirbúningi og að koma Wirtz á blað er gulls ígildi fyrir Liverpool.“

Óvænt lausn til skamms tíma

Haukur Harðarson telur að Wirtz muni hamra járnið meðan það er heitt.

„Ég held að hann sé að fara að rjúka í gang. Mér finnst hann hafa verið ágætur hjá Liverpool þrátt fyrir að umræða hafi kannski verið önnur. Það kemur gríðarleg pressa með verðmiðanum, það er bara þannig,“ sagði Haukur.

„Hann er þannig karakter að það er alveg auðvelt að halda ekkert endilega rosalega mikið með honum. En litlu snertingarnar hans, sendingar í litlu svæðum, þetta hefur allt verið til staðar. En nú er hann farinn að finna sjálfstraustið, kominn með stoðsendingar og mörk og að skora á Anfield á þessum tilfinningaþrungna degi, koma Liverpool í 2-0 rétt fyrir leikhléið; ég sé Wirtz fljúga í gang. Ég efast um að Arne Slot hefði giskað á það fyrir tímabilið að það að Isak myndi fótbrotna, sem er augljóslega ekki gott fyrir Liverpool, og að Salah fari í Afríkukeppnina væri óvænt lausn á vandamálum liðsins til skamms tíma.“

Wirtz og félagar í Liverpool hafa unnið þrjá deildarleiki í röð og eru í 4. sæti ensku úrvalsdeildarinnar með 32 stig.

Næsti leikur Liverpool er gegn Leeds United á Anfield á nýársdag.

