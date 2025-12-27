„Þetta var mjög góð tilfinning, á vellinum með stuðningsfólkið allt í kring. Ég var mjög ánægður og er það enn,“ sagði glaður Florian Wirtz eftir að hafa loksins skorað sitt fyrsta mark í ensku úrvalsdeildinni, fyrir Liverpool, í 2-1 sigrinum gegn Wolves í dag.
Wirtz var keyptur frá Leverkusen í sumar fyrir 116 milljónir punda og miklar vonir bundnar við þennan 22 ára gamla Þjóðverja. Hann hefur hins vegar þurft að bíða, líkt og stuðningsmenn Liverpool, eftir fyrsta markinu en það kom í dag.
„Ég var viss um að ég myndi skora einn daginn. Ég vildi byrja fyrr að skora og leggja upp mörk en svona var þetta og ég verð að sætta mig við það. Ég veit bara að þetta mun koma og ég reyni að halda áfram á sömu braut,“ sagði Wirtz eftir sigurinn í dag.
Lið Wolves hefur verið skelfilegt á þessari leiktíð og er aðeins með tvö stig á botni úrvalsdeildarinnar. Wirtz var spurður hvort að sigurinn hefði ekki verið óþarflega torsóttur í dag:
„Við spiluðum frábæran fyrri hálfleik. Við misstum leikinn frá okkur og náðum honum aftur. Allir lögðu hart að sér. Á síðustu 20 mínútunum gerðum við okkur þetta svolítið erfitt fyrir. Ég get ekki útskýrt af hverju. Við verðum að breyta því,“ sagði Wirtz.
Þrír sigrar í röð hafa nú skilað Liverpool upp í Meistaradeildarsæti, með 32 stig.
„Þannig viljum við hafa þetta. Við viljum vera þarna og vera á toppi deildarinnar. Þetta hefur ekki verið auðveld byrjun fyrir okkur en okkur gengur betur og erum að ná í stigin,“ sagði Wirtz.
Liverpool vann 2-1 sigur á lánlausu botnliði Wolves á Anfield í ensku úrvalsdeildinni. Diogo Jota var heiðraður sérstaklega af stuðningsmönnum sinna tveggja fyrrum félaga.