Átti gott samtal við Pútín Jón Þór Stefánsson skrifar 28. desember 2025 17:58 Pútín og Trump AP Donald Trump Bandaríkjaforseti segist hafa átt gott og mjög áhrifaríkt samtal við Vladímír Pútín Rússlandsforseta á símafundi þeirra í dag. Frá þessu greinir hann í færslu á eigin samfélagsmiðli, Truth Social. Símtal Pútíns og Trumps átti sér stað nú í aðdraganda fundar Trumps og Vólódímírs Selenskíjs Úkraínuforseta sem fram fer í Mar-a-Lago, húsi Trumps í Flórída í dag. Um er að ræða þriðja fund Selenskíjs og Trumps á þessu ári. Sá fyrsti vakti líklega mesta athygli, en hann fór fram í febrúar, þegar upp úr sauð þeirra á milli. Aftur funduðu þeir í ágúst og þá fór betur á með þeim. Efni fundarins er líkt og áður möguleg stríðslok milli Rússa og Úkraínumanna. Leiðtogarnir munu ræða friðaráætlun sem Bandaríkjamenn hafa lagt fram. Innrás Rússa í Úkraínu Bandaríkin Rússland Úkraína