Leita í rústum íbúðahúsa

Hjálparstarfsmen í Kænugarði, höfuðborg Úkraínu, leita nú að fólki sem liggur í rústum íbúðahúsnæðis. Rússar siguðu yfir fimm hundruð sprengjudrónum á höfðuborgina í nótt.
Í færslu á X segir Vólódimír Selenskí Úkraínuforseti að yfir fimm hundruð sprengjudrónum og fjörutíu flugskeytum hefði verið herjað á höfuðborgina. Helstu skotmörkin voru orkuvirkjanir og innviðir borgarinnar.
„Því miður urðu byggingar fyrir árásum og venjuleg íbúðarhús hafa skemmst. Hjálparstarfsmenn leita að manneskju sem er föst undir rústum eins þeirra. Í sumum hverfum höfuðborgarinnar og umhverfis hana er hvorki rafmagn né hiti til staðar,“ segir forsetinn.
Another Russian attack is still ongoing: since last night, there have been almost 500 drones – a large number of “shaheds” – as well as 40 missiles, including Kinzhals. The primary target is Kyiv – energy facilities and civilian infrastructure. Regrettably, there have been hits,… pic.twitter.com/OxBntAUgla— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 27, 2025
Árásin stóð í tíu klukkstundir, einn lést og yfir tuttugu særðust. Þriðjungur Kænugarðs er án hita eftir umfangsmiklar árásir Rússa samkvæmt The Guardian.
Á aðfangadag kynnti Selenskí drög að tuttugu punkta friðaráætlun eftir nokkurra vikna samningaviðræður milli þeirra og Bandaríkjanna. Þá stendur til að forsetinn ræði við evrópska leiðtoga í dag og Bandaríkjaforseta á sunnudag.
„Fulltrúar Rússlands taka þátt í löngum viðræðum en Kinzhal-flaugar og „shahed“-drónar tala sínu máli. Þetta er hið sanna viðhorf Pútíns og hans innsta hrings. Þeir vilja ekki binda endi á stríðið og reyna að nota hvert tækifæri til að valda Úkraínu enn meiri þjáningum og auka þrýsting sinn á aðra um allan heim,“ segir Selenskí.
„Ef Rússland breytir jóla- og nýárstímanum í tíma eyðilagðra heimila og brenndra íbúða, eyðilagðra orkuvera, þá er einungis hægt að bregðast við þessari sjúku starfsemi með sannarlega öflugum aðgerðum. Bandaríkin hafa þessa getu. Evrópa hefur þessa getu. Margir samstarfsaðilar okkar hafa þessa getu. Lykilatriðið er að nýta hana.“
Í dag mun Selenskí ræða við leiðtoga í Evrópu, þar á meðal Ursulu von der Leyen, forseta framkvæmdastjórnar Evrópu. Til umræðu verða öryggistryggingar Úkraínu að stríðinu loknu og uppbygging landsins. Þá verður einnig til umræðu yfirráðasvæði þeirra í Donbas-héraðinu og Zaporizhzhia-kjarnorkuverið.
Yfirráðasvæðið og kjarnorkuverið eru punktarnir tveir þar sem lausnin liggur enn ekki fyrir. Bandaríkin vilja að löndin þrjú reki kjarnorkuverið saman en Úkraínumenn vilja einungis eiga í samstarfi með Bandaríkjamönnum, ekki Rússum.
Rússar vilja þá að Úkraína gefi upp landsvæði í Donetsk-héraðinu en Úkraína vill frysta víglínurnar líkt og þær eru núna.