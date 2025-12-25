Hápunktarnir hingað til í enska boltanum

Mikið vatn hefur runnið til sjávar frá því að Ítalinn Federico Chiesa skoraði dramatískt mark til að innsigla sigur Liverpool og Bournemouth á föstudagskvöldi í ágúst þegar enska úrvalsdeildin rúllaði af stað.
Frábær mörk, dramatísk mörk og Erling Haaland í stuði. Arsenal á toppnum að miklu leyti þökk sé föstum leikatriðum og ekki skemmdi stórglæsileg þrenna Eberechi Eze í grannaslagnum við Tottenham.
Sunderland í stuði, ruglað mark Richarlison og Aston Villa askvaðandi í toppbaráttuna.
Uppgjör af því helsta á leiktíðinni hingað til í enska boltanum má sjá í spilaranum.
Fjörið er bara rétt að byrja þar sem hátíðarleikirnir eru rétt handan hornsins og deildin ekki einu sinni hálfnuð.
Föstudagur 26. desember
Laugardagur 27. desember
Sunnudagur 28. desember
Mánudagur 29. desember
Þriðjudagur 30. desember
Fimmtudagur 1. janúar