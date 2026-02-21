O'Reilly með tvennu og City andar ofan í hálsmál Arsenal Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 21. febrúar 2026 21:55 Nico O'Reilly var hetja Manchester City gegn Newcastle United. getty/Stu Forster Manchester City minnkaði forskot á Arsenal á toppi ensku úrvalsdeildarinnar niður í tvö stig með 2-1 sigri á Newcastle United á Etihad í kvöld. Nico O'Reilly skoraði bæði mörk heimamanna. City er nú með 56 stig en Arsenal getur endurheimt fimm stiga forskot með sigri á Tottenham í Norður-Lundúnaslagnum á morgun. Hinn tvítugi O'Reilly skoraði í 3-0 sigri City á Fulham í síðustu umferð ensku úrvalsdeildarinnar og bætti um betur í kvöld og skoraði tvívegis. City byrjaði leikinn af miklum krafti og á 14. mínútu kom O'Reilly liðinu yfir með góðu skoti eftir sendingu frá Omar Marmoush. Þvert gangi leiksins jafnaði Lewis Hall fyrir Newcastle á 22. mínútu. Skot hans eftir hornspyrnu fór þá af Rayan Aït-Nouri og í netið. Aðeins fimm mínútum síðar sendi Erling Haaland fyrir á O'Reilly sem skallaði boltann í netið. Dan Burn hélt að hann hefði jafnað skömmu fyrir hálfleik en markið var dæmt af vegna rangstöðu. Ekkert var skorað í seinni hálfleik og City fagnaði sigri, þeim þriðja í röð í ensku úrvalsdeildinni. Newcastle, sem hefur aðeins unnið einn af síðustu sex deildarleikjum sínum, er í 10. sæti með 36 stig. Enski boltinn Manchester City Newcastle United