Eze aftur í aðalhlutverki gegn Tottenham og Arsenal með fimm stiga forskot Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 22. febrúar 2026 18:35 Eberechi Eze hefur skorað fimm mörk í tveimur leikjum gegn Tottenham í vetur. getty/David Price Arsenal endurheimti fimm stiga forskot á toppi ensku úrvalsdeildarinnar með 1-4 sigri á Tottenham í Norður-Lundúnaslagnum í dag. Eins og í fyrri deildarleik liðanna á tímabilinu var Eberechi Eze í stóru hlutverki. Eze skoraði þrennu þegar Arsenal vann Spurs, 4-1, í nóvember síðastliðnum. Hann hafði ekki skorað síðan þá, ekki fyrr en í dag þegar hann gerði tvö mörk. Fimm af sex mörkum Ezes í ensku úrvalsdeildinni í vetur hafa komið gegn Tottenham. Igor Tudor stýrði Spurs í fyrsta sinn í dag en hann tók við liðinu af Thomas Frank á dögunum. Arsenal náði forystunni á 32. mínútu þegar boltinn hrökk til Ezes í vítateignum og hann kom honum í netið. Aðeins tveimur mínútum síðar jafnaði Randal Kolo Muani fyrir Tottenham eftir slæm mistök Declans Rice. Þetta var fyrsta deildarmark franska framherjans fyrir Spurs. Arsenal byrjaði seinni hálfleikinn af krafti og á 47. mínútu kom Viktor Gyökeres liðinu aftur yfir með góðu skoti rétt fyrir utan vítateig. Á 61. mínútu skoraði Eze svo annað mark sitt og þriðja mark Arsenal með skoti af stuttu færi. Nokkrum mínútum áður hafði Kolo Muani komið boltanum í netið en markið var dæmt af. Richarlison var hársbreidd frá því að skora og minnka muninn í 2-3 þegar sex mínútur voru til leiksloka en David Raya varði frábærlega frá honum. Í uppbótartíma skoraði Gyökeres svo annað mark sitt og fjórða mark gestanna. Arsenal hefur nú unnið Spurs í fimm deildarleikjum í röð og Tottenham hefur ekki fagnað sigri gegn Arsenal í síðustu átta leikjum liðanna. Arsenal er með 61 stig á toppi deildarinnar, fimm stigum meira en Manchester City sem á leik til góða. Tottenham er aftur á móti enn í 16. sætinu en liðið er aðeins fjórum stigum frá fallsæti. Enski boltinn Tottenham Hotspur Arsenal FC