Íslenska karlalandsliðið í fótbolta, sem að þessu sinni var eins konar úrvalslið úr Bestu deildinni, mátti þola 4-0 skell gegn Mexíkóum í vináttulandsleik í Queretaro í nótt.
Ísland þarf því áfram að bíða eftir fyrsta sigrinum gegn Mexíkó en liðin hafa alls mæst sex sinnum, alltaf í vináttulandsleikjum utan Íslands, og hefur Mexíkó nú unnið fjóra síðustu í röð.
Eftir mínútu þögn til minningar um fallna hermenn, í stríðinu við glæpagengi fallna foringjans El Mencho, hófst leikurinn og þó að Ísland hafi fengið færi til að komast yfir þá voru Mexíkóar mun sterkari aðilinn.
Á tveggja mínútna kafla um miðjan fyrri hálfleik skoruðu Richard Ledezma og Armando González og komu Mexíkó í 2-0.
Þannig var staðan í hálfleik og Jesús Gallardo bætti svo við þriðja markinu á 60. mínútu, áður en Brian Gutierrez nýtti sér mistök Höskuldar Gunnlaugssonar sem aftasta manns og skoraði auðveldlega fjórða markið í uppbótartíma.
Eins og fyrr segir var lið Íslands nánast aðeins skipað leikmönnum úr Bestu deildinni, líkt og það mexíkóska var skipað leikmönnum úr mexíkósku deildinni sem börðust um að tryggja sér sæti í HM-hópnum í sumar.
Í byrjunarliði Íslands voru þó reynsluboltarnir Gylfi Þór Sigurðsson og Jóhann Berg Guðmundsson, sem og Guðmundur Þórarinsson auk reynslumikilla manna úr Bestu deildinni.
„Það er auðvitað enginn sáttur eftir tapleik, og strákarnir voru eðlilega hundfúlir í klefanum eftir leik, en ég er samt ánægður með vinnusemina og margt fleira. Strákarnir lögðu sig auðvitað alla fram eins og menn gera alltaf með íslenska landsliðinu og þeir voru virkilega að reyna að spila sín á milli,“ sagði Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari á vef KSÍ.
„Ég sé engan tilgang með því að fara í svona leik, pakka í vörn og reyna ekki að spila fram á við, því þá læra menn svo lítið, og þessir leikir, svona leikir, eru til þess að læra af þeim. Við vorum að spila við mjög sterkan andstæðing og ég vil miklu frekar að menn mæti bara óhræddir og spili boltanum. Auðvitað þarf stundum að spila langt, en það er líka partur af leiknum, menn verða að finna jafnvægið í hverjum leik milli varnar og sóknar,“ sagði Arnar.
„Þetta voru svolítið krefjandi aðstæður, þunnt loft og mikill raki sem hafði áhrif á leikinn, en það er óhætt að segja að við höfum tapað fyrir sterkara liði,“ bætti hann við.