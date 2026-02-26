Messi sér mikið eftir því að hafa ekki lært ensku

Knattspyrnugoðsögnin Lionel Messi hefur talað um eftirsjá sína yfir því að hafa ekki lagt sig fram í námi á yngri árum, sérstaklega þegar kom að enskunámi.
Fyrirliði argentínska landsliðsins og heimsmeistari ársins 2022 viðurkenndi að honum hefði fundist hann fáfróður þegar hann hitti frægt fólk á glæsilegum ferli sínum en gat ekki átt samskipti.
„Ég sé eftir mörgu,“ sagði hinn 38 ára gamli Messi í mexíkóska hlaðvarpinu „Miro de Atras“.
„Að hafa ekki lært ensku sem drengur. Ég hafði tíma til að læra að minnsta kosti ensku en ég gerði það ekki. Ég sé mikið eftir því. Ég lenti í aðstæðum þar sem ég var með ótrúlegu og stórkostlegu fólki og gat talað og spjallað en maður finnur fyrir því að maður er fáfróður. Ég hugsaði alltaf: ‚Mikið óskaplegt fífl, hvernig ég sóaði tíma mínum,“ sagði Messi.
„Þegar maður er ungur gerir maður sér ekki grein fyrir því. Í dag er það það sem ég segi börnunum mínum, [mikilvægi þess] að fá góða menntun, læra og vera undirbúinn. Ég segi börnunum mínum alltaf að nýta sér það. Þau eru í annarri stöðu en ég var, þótt mig hafi aldrei skort neitt,“ sagði Messi.
Messi kom til Barcelona frá heimaborg sinni Rosario þegar hann var aðeins þrettán ára gamall.
„Það [síðasta skólaárið mitt í Argentínu] var hörmung. Ég vissi að ég væri að fara [til Barcelona]. Í Barcelona lauk ég framhaldsskóla með hinum börnunum sem fóru í [unglingaakademíu Barcelona] La Masia,“ sagði Messi.
Á sama tíma segir Messi, sem gekk til liðs við Inter Miami sumarið 2023 eftir tvö ár hjá Paris Saint-Germain, að fótboltinn hafi kennt honum aðra dýrmæta lexíu.
„Ég gat gert allt og náð á toppinn [í fótbolta] en á leiðinni eru margar reynslur og lærdómar. Það er rétt að fótbolti er lífsstíll. Hann kennir manni mikið, hann gefur manni mörg gildi. Hann skapar ævilöng bönd. Maður kynnist stöðum,“ sagði Messi.