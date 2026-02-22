Enski boltinn

Kok­teilar á línuna: Guar­diola vill að sínir menn drekki vel og njóti

Aron Guðmundsson skrifar
Pep Guardiola faðmar Erling Haaland eftir sigur Manchester City gegn Newcastle í gær
Vísir/Getty

Pep Guardiola, knattspyrnustjóri Manchester City, hvatti sína menn til þess að mikið af kokteilum og njóta vel í þriggja daga fríi sem þeir fá nú eftir mikilvægan sigur gegn Newcastle United í ensku úrvalsdeildinni í gær.

Sigur Manchester City sér til þess að liðið er nú aðeins tveimur stigum á eftir toppliði Arsenal og þar að auki er liðið enn inni í öllum keppnum. 

Nico O´Reilly skoraði bæði mörk Manchester City í 2-1 sigrinum gegn Newcastle United í gær en á blaðamannafundi eftir leik greindi Guardiola frá því að nú tæki við þriggja daga frí hjá hans leikmönnum áður en æfingar hæfust svo aftur fyrir leik gegn Leeds United  í ensku úrvalsdeildinni eftir viku. 

Spánverjinn segir sitt lið þurfa að gera betur en það sé einnig mikilvægt að njóta stundarinnar, erfið vegferð sé framundan. 

Klippa: Kokteilar á línuna hjá Guardiola

„Ég sagði við leikmenn mína. Drekkið mikið af caipirinhas og daiquiris yfir þetta þriggja daga tímabil, njótið lífsins. Þegar að fríinu lýkur komið þið á æfingarsvæðið, leggið inn þrjár frábærar frammistöður á æfingum og haldið svo í leik á móti Leeds United.“

Brot af blaðamannafundi Guardiola þar sem að hann talar akkúrat um þetta má sjá hér fyrir ofan. Arsenal mætir nágrönnum sínum í Tottenham á útivelli klukkan hálf fimm í dag og getur komið forskoti sínu á toppnum að mestu upp í fimm stig, Manchester City mun þó alltaf eiga leik inni til góða. 

