Dramatískt flautumark tryggði Liverpool mikilvægan sigur 22. febrúar 2026 16:03 Mac Allister fagnar marki sínu Vísir/Getty Flautumark Alexis Mac Allister tryggði Liverpool mikilvægan sigur á útivelli gegn Nottingham Forest í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag. Lokatölur 1-0 Liverpool í vil. Leikur dagsins var mikilvægur fyrir bæði lið og jafnframt var hann sá fyrsti hjá Nottingham Forest í ensku úrvalsdeildinni undir stjórn Vitor Pereira. Forest hafði lagt Fenerbache að velli um miðja viku í aðdraganda þessa leiks og virtist taka með sér mikið sjálfstraust frá þeim leik því þeir réðu lögum og lofum í fyrir hálfleik gegn Liverpool í dag og voru töluvert hættulegri aðilinn. Liverpool varð fyrir áfalli skömmu fyrir leik þegar að þýski sóknartengiliðurinn Florian Wirtz meiddist í upphitun og neyddist Arne Slot, stjóri Liverpool til þess að gera breytingu. Curtis Jones kom inn í lið Liverpool í stað Wirtz. Ekkert mark var skorað í fyrri hálfleiknum en Forest var mun hættulegri aðilinn á þessum tímapunkti leiksins. Leikurinn var jafnari í seinni hálfleik og bæði lið áttu sína spretti en þegar komið var fram á lokamínútur venjulegs leiktíma kom Alexis Mac Allister, leikmaður Liverpool boltanum í netið eftir misheppnaða hreinsun heimamanna. Argentínumaðurinn virtist vera að koma Liverpool yfir en markið var skoðað í VAR-sjánni. Þar komust dómarar leiksins að þeirri niðurstöðu að boltinn hefði farið af hendi Mac Allister og í netið, markið fékk því ekki að standa. Atvik sem verður án efa rætt í hlaðvörpum og uppgjörsþáttum næstu daga en mat margra að dómurinn hafi verið ansi harður. Komið var fram yfir uppgefinn uppbótartíma þegar það dró aftur til tíðinda. Fyrirgjöf inn á teig endaði hjá Virgil van Dijk sem skallaði á markið þaðan sem boltinn datt á endanum fyrir Alexis Mac Allister sem kom boltanum í netið öðru sinni í leiknum. Þetta mark var einnig skoðað í VAR-sjánni en ólíkt því fyrra hjá Argentínumanninum fékk það seinna að standa og reyndist sigurmark leiksins. Mikilvægur sigur og þrjú stig hjá Liverpool á City Ground. Liðið jafnar Chelsea að stigum í fjórða sæti deildairnnar. Nottinham Forest berst áfram rétt fyrir ofan fallsvæði deildairnnar. Enski boltinn Liverpool FC Nottingham Forest