Tíu leik­menn Juventus risu næstum upp frá dauðum

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Victor Osimhen fagnar mikilvæga markinu sínu fyrir Galatasaray á Ítalíu í kvöld.
Victor Osimhen fagnar mikilvæga markinu sínu fyrir Galatasaray á Ítalíu í kvöld. Getty/Chris Ricco

Tyrknesku meistararnir í Galatasaray tryggðu sér í kvöld sæti í sextán liða úrslitum Meistaradeildarinnar þrátt fyrir 3-2 tap í seinni leik sínum á móti Juventus.

Galatasaray varð áttunda og síðasta liðið til að komast í gegnum umspilið en fyrr í kvöld komust Real Madrid, Paris Saint Germain og Atalanta áfram.

Galatasaray vann 5-2 sigur á Juventus í Tyrklandi í fyrri leiknum en Juve-menn komu einvíginu í framlengingu eftir 3-0 sigur í venjulegum leiktíma í kvöld.

Það sem gerði það enn merkilegra er að Juventus spilaði tíu á móti ellefu frá 48. mínútu og skoraði tvö af mörkum sínum manni færri.

Mörk Juventus skoruðu Manuel Locatelli (víti á 37. mínútu), Federico Gatti (á 70. mínútu) og Weston McKennie (82. mínúta) og með því tókst liðinu að rísa upp frá dauðum. Það fór hins vegar að reyna á liðið í framlengingunni eftir að hafa spilað næstum því heilan hálfleik, tíu á móti ellefu.

Tyrkirnir nýttu sér það og það var Victor Osimhen sem skoraði fyrsta mark framlengingarinnar, það mark nægði Galatasaray til að komast yfir 6-5 samanlagt.  Baris Alper Yilmaz bætti síðan við öðru marki í blálokin og því munaði á endanum tveimur mörkum á liðunum. 

Galatasaray vann 7-5 samtals og mætir annaðhvort Liverpool eða Tottenham í sextán liða úrslitum keppninnar.

