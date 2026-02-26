Ísland hefði svo sannarlega getað náð forystunni í vináttulandsleiknum gegn Mexíkó í nótt, þó að heimamenn hafi að lokum unnið 4-0 sigur.
Mörkin og öll helstu atvik úr leiknum má sjá hér að neðan.
Ágúst Orri Þorsteinsson kom sér í dauðafæri snemma leiks en skot hans var varið.
Mexíkóar skoruðu svo tvö mörk í fyrri hálfleiknum, með tveggja mínútna millibili, eftir að hafa sótt fram vinstra megin og komið boltanum inn í teiginn. Richard Ledezma og Armando González skoruðu mörkin.
Í seinni hálfleik skoraði svo Jesús Gallardo með skalla, einn og óvaldaður eftir hornspyrnu, og í lokin nýtti Brian Gutierrez sér mistök Höskuldar Gunnlaugssonar, komst einn gegn markverði og skoraði.
Varamaðurinn Baldur Kári Helgason var nálægt því að minnka muninn á lokamínútunni en hitti ekki markið.
Ágúst Orri og Baldur Kári voru í hópi átta leikmanna Íslands sem spiluðu sinn fyrsta A-landsleik í nótt. Emil Atlason, Karl Friðleifur Gunnarsson, Helgi Guðjónsson og Ágúst Orri voru í byrjunarliðinu, og þeir Óskar Borgþórsson, Hallgrímur Mar Steingrímsson, Hans Viktor Guðmundsson og Baldur Kári komu svo inn á í seinni hálfleiknum.