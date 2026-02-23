„Sammála að þetta sé dýfa en þú þarft að gera þetta“ Ágúst Orri Arnarson skrifar 23. febrúar 2026 13:45 Gabriel þótti falla til jarðar með frekar leikrænum tilburðum. Justin Setterfield/Getty Images Leikmenn og stuðningsmenn Tottenham upplifðu sig svikna þegar mark var tekið af Randall Kolo Muani í leiknum gegn Arsenal í ensku úrvalsdeildinni í gærkvöldi. Tottenham hefði jafnaði leikinn 2-2 með þessu marki á 53. mínútu, en það var dæmt af vegna bakhrindingar Kolo Muani á miðvörðinn Gabriel. Staðan hélst 1-2 fyrir Arsenal, sem vann leikinn á endanum 1-4. Jöfnumark hefði breytt gangi leiksins mikið og væntanlega blásið lífi í lið Tottenham, en Kjartan Henry Finnbogason segir dómarann Peter Bankes hafa tekið hárrétta ákvörðun, þó viðbrögð Gabriel hefðu ekki þurft að vera svona mikil. „Já. Hann setur báðar hendurnar á bakið á Gabriel. En hann gerir vel líka, Gabriel, hann gerir mikið úr þessu og ég er kannski sammála Tudor [þjálfara Tottenham] að þetta sé dýfa en þú þarft að gera þetta til að fá eitthvað. Dómarinn ætlaði ekki að dæma fyrst, beið í svolitla stund og hugsaði sig tvisvar um, en jú þetta er brot“ sagði Kjartan. Klippa: Rétt ákvörðun að taka markið af Tottenham? Tottenham-menn hafa bent á að sambærilegt atvik kom upp í leik þeirra gegn Liverpool í desember. Þá ýtti Hugo Ekitike augljóslega aðeins í bakið á varnarmanninum Cristian Romero, en markið sem hann skoraði fékk að standa. Ólafur Kristjánsson sagði þá að þó atvikin séu sambærileg, séu þau ekki alveg eins. „Þarna eru tveir að hoppa upp. Það sem við sáum í þessu atviki í dag þá ýtir Kolo Muani í hann áður en þeir fara í loftið. En þetta er mjög sambærileg atriði, og það er það sem maður tuðar alltaf um með dómgæsluna, að það sé samræmi.“ Atvikin og umræðuna má sjá í spilaranum að ofan. Arsenal FC Tottenham Hotspur Enski boltinn Messan Mest lesið Öryggisgæsla landsliðsins aukin og engir sénsar teknir Fótbolti Landsleikur Íslands í Mexíkó í hættu? Fótbolti Í hefndarhug til Íslands eftir „fíaskóið“ á EM Handbolti „Hann var farþegi í þessum leik“ Enski boltinn Stjórinn sem sótti Viktor og seldi Orra rekinn úr starfi Fótbolti Vonn svarar fyrir sig: „Sveið þegar fólk sagði að ég væri eigingjörn“ Sport Sló met Íslands en hættir vegna veikinda dóttur sinnar Fótbolti Kvörtuðu yfir of miklum snjó á Vetrarólympíuleikunum Sport „Sammála að þetta sé dýfa en þú þarft að gera þetta“ Enski boltinn Sjáðu tvennurnar, bakhrindinguna og dramað í lokin hjá Liverpool Enski boltinn Fleiri fréttir „Sammála að þetta sé dýfa en þú þarft að gera þetta“ „Hann var farþegi í þessum leik“ Birtu rasískan viðbjóð sem beindist að fjórum leikmönnum Sjáðu tvennurnar, bakhrindinguna og dramað í lokin hjá Liverpool Arteta klár í baráttuna: „Tíu leikir í ensku úrvalsdeildinni eru maraþon“ Eze aftur í aðalhlutverki gegn Tottenham og Arsenal með fimm stiga forskot Fagnaði fyrir framan sótilla stuðningsmenn Dramatískt flautumark tryggði Liverpool mikilvægan sigur Kokteilar á línuna: Guardiola vill að sínir menn drekki vel og njóti Mörkin úr enska boltanum: Eitt flottasta mark tímabilsins, dramatík og dýrmætur sigur City O'Reilly með tvennu og City andar ofan í hálsmál Arsenal Bournemouth nálgast Evrópusætin Chelsea fór illa að ráði sínu gegn Burnley Milner orðinn sá leikjahæsti í sögu ensku úrvalsdeildarinnar „Mér gæti ekki verið meira sama um stöðuna í ensku úrvalsdeildinni“ Segir að sænska ríkisstjórnin megi ekki verða eins og Spurs Rooney vill halda Guardiola hjá City „Mér býður við þessu, satt best að segja“ „Þegar ég lít til baka veit ég ekki hvað ég var að hugsa“ Slot býst við Isak í mars og vonast eftir „bestu útgáfunni“ af honum Sjáðu Arsenal renna á rassinn gegn Úlfunum „Mjög erfitt að sætta sig við þetta“ „Okkur var refsað fyrir það“ Arsenal missti niður tveggja marka forskot í jafntefli við botnliðið Saka verður sá launahæsti Salah og trúfélagar fá drykkjarhlé í miðjum leikjum Mikel Arteta óttast að tímabil Arsenal stefni í kunnuglega átt Lærisveinar Lampard höfðu betur í toppslagnum Chelsea og Manchester United hafi spurst fyrir um Klopp Hákon hélt hreinu er Brentford sló út spútnik liðið Sjá meira