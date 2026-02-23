Enski boltinn

„Sam­mála að þetta sé dýfa en þú þarft að gera þetta“

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Gabriel þótti falla til jarðar með frekar leikrænum tilburðum. 
Gabriel þótti falla til jarðar með frekar leikrænum tilburðum.  Justin Setterfield/Getty Images

Leikmenn og stuðningsmenn Tottenham upplifðu sig svikna þegar mark var tekið af Randall Kolo Muani í leiknum gegn Arsenal í ensku úrvalsdeildinni í gærkvöldi.

Tottenham hefði jafnaði leikinn 2-2 með þessu marki á 53. mínútu, en það var dæmt af vegna bakhrindingar Kolo Muani á miðvörðinn Gabriel. 

Staðan hélst 1-2 fyrir Arsenal, sem vann leikinn á endanum 1-4.

Jöfnumark hefði breytt gangi leiksins mikið og væntanlega blásið lífi í lið Tottenham, en Kjartan Henry Finnbogason segir dómarann Peter Bankes hafa tekið hárrétta ákvörðun, þó viðbrögð Gabriel hefðu ekki þurft að vera svona mikil.

„Já. Hann setur báðar hendurnar á bakið á Gabriel. En hann gerir vel líka, Gabriel, hann gerir mikið úr þessu og ég er kannski sammála Tudor [þjálfara Tottenham] að þetta sé dýfa en þú þarft að gera þetta til að fá eitthvað. Dómarinn ætlaði ekki að dæma fyrst, beið í svolitla stund og hugsaði sig tvisvar um, en jú þetta er brot“ sagði Kjartan.

Klippa: Rétt ákvörðun að taka markið af Tottenham?

Tottenham-menn hafa bent á að sambærilegt atvik kom upp í leik þeirra gegn Liverpool í desember. Þá ýtti Hugo Ekitike augljóslega aðeins í bakið á varnarmanninum Cristian Romero, en markið sem hann skoraði fékk að standa.

Ólafur Kristjánsson sagði þá að þó atvikin séu sambærileg, séu þau ekki alveg eins.

„Þarna eru tveir að hoppa upp. Það sem við sáum í þessu atviki í dag þá ýtir Kolo Muani í hann áður en þeir fara í loftið. En þetta er mjög sambærileg atriði, og það er það sem maður tuðar alltaf um með dómgæsluna, að það sé samræmi.“

Atvikin og umræðuna má sjá í spilaranum að ofan. 

Arsenal FC Tottenham Hotspur Enski boltinn Messan

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið