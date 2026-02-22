Enski boltinn

Arteta klár í ­bar­áttuna: „Tíu leikir í ensku úr­vals­deildinni eru mara­þon“

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Mikel Arteta fagnar eftir leikinn á Tottenham-leikvanginum.
Mikel Arteta fagnar eftir leikinn á Tottenham-leikvanginum.

Eins og við mátti búast lá vel á Mikel Arteta, knattspyrnustjóra Arsenal, eftir 1-4 sigurinn á Tottenham í ensku úrvalsdeildinni í dag. Hann sagði sína menn hafa svarað jafnteflinu við Wolves vel og hrósaði markaskorurunum Eberechi Eze og Viktor Gyökeres í hástert.

„Mér fannst við jafnvel betri í fyrri hálfleik. Staðan hefði líklega átt að vera allt önnur. Ég er mjög ánægður og stoltur af því hvernig við nálguðumst leikinn; grimmdina og yfirvegunina sem við sýndum,“ sagði Arteta eftir leikinn á Tottenham-leikvanginum í dag. Staðan í hálfleik var jöfn, 1-1, en Arsenal skoraði svo þrjú mörk í seinni hálfleik.

„Það er aldrei auðvelt að koma hingað en strákarnir eiga mikið hrós skilið hvernig þeir gerðu þetta,“ bætti Arteta við.

Arsenal gerði 2-2 jafntefli við botnlið Wolves á miðvikudaginn og í kjölfarið spurðu margir sig hvort Skyttunum væri að fatast flugið í toppbaráttunni. Leikurinn í dag sýndi hið þveröfuga og Arsenal vann öruggan sigur.

„Þetta er fegurðin við fótboltann. Þegar þú horfir aftur á leikinn gegn Wolves; hvernig í fjandanum gerðirðu jafntefli þar? Það er ekki hægt að útskýra það. En það gerðist og þú verður að rísa á fætur,“ sagði Arteta.

„Viðbrögð strákanna voru frábær. Það kom mér ekki á óvart hvað þeir gerðu í dag því ég er með þeim á hverjum degi og veit hversu mikið þá langar þetta.“

Gyökeres skoraði tvívegis í dag og Arteta jós hann lofi eftir leikinn.

„Hann var framúrskarandi góður og hefur sýnt takta í þessa átt í síðustu leikjum. Frammistaða hans í heildina var ótrúleg,“ sagði Spánverjinn.

Eze skoraði einnig tvö mörk í dag og hefur alls skorað fimm mörk í deildarleikjunum tveimur gegn Tottenham í vetur. Hann skoraði þrennu í fyrri leiknum sem Arsenal vann einnig 4-1.

„Þetta er ótrúlegt. Hann mundi sennilega vel eftir þessu og hafði þessa trú. Ég er mjög ánægður því hann reynir virkilega að aðlagast leikstíl okkar og öfugt. Hann spilaði mjög vel í dag,“ sagði Arteta.

Hann segir að Arsenal sé tilbúið að berjast um titilinn allt til loka tímabilsins.

„Þetta er enska úrvalsdeildin. Þetta ræðst undir lokin. Það er ljóst. Tíu leikir í ensku úrvalsdeildinni er langt maraþon,“ sagði Arteta að lokum.

