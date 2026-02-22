Arteta klár í baráttuna: „Tíu leikir í ensku úrvalsdeildinni eru maraþon“ Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 22. febrúar 2026 20:43 Mikel Arteta fagnar eftir leikinn á Tottenham-leikvanginum. getty/Mike Hewitt Eins og við mátti búast lá vel á Mikel Arteta, knattspyrnustjóra Arsenal, eftir 1-4 sigurinn á Tottenham í ensku úrvalsdeildinni í dag. Hann sagði sína menn hafa svarað jafnteflinu við Wolves vel og hrósaði markaskorurunum Eberechi Eze og Viktor Gyökeres í hástert. „Mér fannst við jafnvel betri í fyrri hálfleik. Staðan hefði líklega átt að vera allt önnur. Ég er mjög ánægður og stoltur af því hvernig við nálguðumst leikinn; grimmdina og yfirvegunina sem við sýndum,“ sagði Arteta eftir leikinn á Tottenham-leikvanginum í dag. Staðan í hálfleik var jöfn, 1-1, en Arsenal skoraði svo þrjú mörk í seinni hálfleik. „Það er aldrei auðvelt að koma hingað en strákarnir eiga mikið hrós skilið hvernig þeir gerðu þetta,“ bætti Arteta við. Arsenal gerði 2-2 jafntefli við botnlið Wolves á miðvikudaginn og í kjölfarið spurðu margir sig hvort Skyttunum væri að fatast flugið í toppbaráttunni. Leikurinn í dag sýndi hið þveröfuga og Arsenal vann öruggan sigur. „Þetta er fegurðin við fótboltann. Þegar þú horfir aftur á leikinn gegn Wolves; hvernig í fjandanum gerðirðu jafntefli þar? Það er ekki hægt að útskýra það. En það gerðist og þú verður að rísa á fætur,“ sagði Arteta. „Viðbrögð strákanna voru frábær. Það kom mér ekki á óvart hvað þeir gerðu í dag því ég er með þeim á hverjum degi og veit hversu mikið þá langar þetta.“ Gyökeres skoraði tvívegis í dag og Arteta jós hann lofi eftir leikinn. „Hann var framúrskarandi góður og hefur sýnt takta í þessa átt í síðustu leikjum. Frammistaða hans í heildina var ótrúleg,“ sagði Spánverjinn. Eze skoraði einnig tvö mörk í dag og hefur alls skorað fimm mörk í deildarleikjunum tveimur gegn Tottenham í vetur. Hann skoraði þrennu í fyrri leiknum sem Arsenal vann einnig 4-1. „Þetta er ótrúlegt. Hann mundi sennilega vel eftir þessu og hafði þessa trú. Ég er mjög ánægður því hann reynir virkilega að aðlagast leikstíl okkar og öfugt. Hann spilaði mjög vel í dag,“ sagði Arteta. Hann segir að Arsenal sé tilbúið að berjast um titilinn allt til loka tímabilsins. „Þetta er enska úrvalsdeildin. Þetta ræðst undir lokin. Það er ljóst. Tíu leikir í ensku úrvalsdeildinni er langt maraþon,“ sagði Arteta að lokum. Viðtalið við Arteta má sjá í spilaranum hér fyrir ofan. Enski boltinn Arsenal FC Mest lesið Var rekinn en hefndi sín: „Hefði verið búið að berja hann í spað“ Körfubolti Dramatískt flautumark tryggði Liverpool mikilvægan sigur Enski boltinn Eze aftur í aðalhlutverki gegn Tottenham og Arsenal með fimm stiga forskot Enski boltinn „Mín mistök að hafa ekki komið Bjögga betur inn í mótið“ Handbolti Búin í aðgerð og ber sig vel eftir að hafa fengið skauta í augað Sport Kokteilar á línuna: Guardiola vill að sínir menn drekki vel og njóti Enski boltinn Missti tilfinninguna í fingrunum eftir bræðiskastið á HM Sport Furðufréttir Vetrarólympíuleikanna: Framhjáhald, stóra typpamálið og skemmdar medalíur Sport Fagnaði fyrir framan sótilla stuðningsmenn Enski boltinn Matthías Daði skoraði þrennu gegn Völsungi Íslenski boltinn Fleiri fréttir Arteta klár í baráttuna: „Tíu leikir í ensku úrvalsdeildinni eru maraþon“ Eze aftur í aðalhlutverki gegn Tottenham og Arsenal með fimm stiga forskot Fagnaði fyrir framan sótilla stuðningsmenn Dramatískt flautumark tryggði Liverpool mikilvægan sigur Kokteilar á línuna: Guardiola vill að sínir menn drekki vel og njóti Mörkin úr enska boltanum: Eitt flottasta mark tímabilsins, dramatík og dýrmætur sigur City O'Reilly með tvennu og City andar ofan í hálsmál Arsenal Bournemouth nálgast Evrópusætin Chelsea fór illa að ráði sínu gegn Burnley Milner orðinn sá leikjahæsti í sögu ensku úrvalsdeildarinnar „Mér gæti ekki verið meira sama um stöðuna í ensku úrvalsdeildinni“ Segir að sænska ríkisstjórnin megi ekki verða eins og Spurs Rooney vill halda Guardiola hjá City „Mér býður við þessu, satt best að segja“ „Þegar ég lít til baka veit ég ekki hvað ég var að hugsa“ Slot býst við Isak í mars og vonast eftir „bestu útgáfunni“ af honum Sjáðu Arsenal renna á rassinn gegn Úlfunum „Mjög erfitt að sætta sig við þetta“ „Okkur var refsað fyrir það“ Arsenal missti niður tveggja marka forskot í jafntefli við botnliðið Saka verður sá launahæsti Salah og trúfélagar fá drykkjarhlé í miðjum leikjum Mikel Arteta óttast að tímabil Arsenal stefni í kunnuglega átt Lærisveinar Lampard höfðu betur í toppslagnum Chelsea og Manchester United hafi spurst fyrir um Klopp Hákon hélt hreinu er Brentford sló út spútnik liðið Dregið í enska bikarnum: Chelsea heimsækir Hollywood lið Wrexham Heldur ævintýri Rooney og lærisveina hans í Macclesfield áfram í kvöld? Kemur til varnar liðsfélaga sínum hjá Liverpool Tók Arsenal bara korter að tæta Wigan í sig Sjá meira