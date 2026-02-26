Sepp Blatter, fyrrverandi forseti FIFA, gengur nú skefi lengra í gagnrýni sinni á eftirmann sinn og landa, Gianni Infantino.
Alþjóðaknattspyrnusambandið hefur verið undir stjórn Infantino síðustu tíu árin. Blatter var sjálfur umdeildur forseti FIFA, en það kemur ekki í veg fyrir að Svisslendingurinn gagnrýni núverandi stjórn harðlega.
„Hvað er FIFA í dag? Það samanstendur bara af forsetanum, Infantino. FIFA er einræðisríki! Stjórnin, með næstum 40 meðlimum, hefur ekkert að segja,“ sagði Blatter í viðtali við þýska vikuritið Sport Bild.
HINN 89 ára gamli Blatter, sem var háttsettur hjá FIFA frá 1981 til 2015, telur að völdin hafi stigið Infantino til höfuðs.
„Hann stjórnar eins og sólkóngur (vísun í Loðvík fjórtánda Frakkakonung). Ég hef heyrt frá fólki innan FIFA að hann vilji ekki láta heilsa sér þegar hann mætir í höfuðstöðvarnar,“ sagði Blatter.
Loðvík 14. var mjög dáður Frakklandskonungur, á tíðum jafnvel sem guð. Hann bjó í hinni glæstu Versalahöll þar sem þjónustulið snerist í kringum hann eins og skopparakringlur. Hann var oft kallaður sólkonungurinn, en það loddi við hann frá því hann lék sólina í leikriti í æsku.
Hann gagnrýnir einnig harðlega hvernig Infantino hefur hagað sér sem „meðhlaupari“ Donalds Trump, forseta Bandaríkjanna, í aðdraganda HM í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó í ár.
„Friðarverðlaunin til Trump eru óskiljanleg. Infantino er að smjaðra fyrir Trump því hann þarf á honum að halda,“ sagði Blatter.
Blatter var forseti FIFA í sautján ár. Hann neyddist til að segja af sér árið 2015 eftir nokkur hneykslismál. Á síðasta ári voru hann og Michel Platini, fyrrverandi forseti UEFA, enn og aftur sýknaðir af ákærum um spillingu.
Áður en Blatter varð forseti FIFA var hann framkvæmdastjóri sambandsins í önnur sautján ár eða frá 1981 til 1998. Hann var því háttsettur hjá Alþjóðaknattspyrnusambandinu í 34 ár.