FIFA vill að meiddir leikmenn verði utan vallar í eina mínútu Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 23. febrúar 2026 18:00 Jeremie Frimpong sést hér eftir að hafa meiðst í leik með Liverpool en fái leikmaður aðhlynningu þarf hann að vera út af í eina mínútu áður en hann má koma aftur inn á völlinn. Getty/Justin Setterfield/ Fótboltaleikmenn sem fá meðhöndlun þurfa nú að vera utan vallar í þrjátíu sekúndur í ensku úrvalsdeildinni en þeir gætu þurft að vera utan vallar í eina mínútu samkvæmt nýjum tillögum frá Alþjóðaknattspyrnusambandinu, FIFA. Þetta er ein af nokkrum aðgerðum til að takast á við truflanir á leikjum og minnka leiktafir sem búist er við að verði samþykktar á ársfundi Alþjóðaknattspyrnuráðsins (IFAB) á laugardaginn kemur. Breska ríkisútvarpið segir frá. Eins og staðan er núna eru engin ákvæði í reglunum um hversu lengi meiddir leikmenn þurfa að vera utan vallar. Enska deildin með slíka reglu Deildir hafa rétt til að setja sínar eigin viðmiðunarreglur og enska úrvalsdeildin hefur tekið upp þrjátíu sekúndna reglu frá og með tímabilinu 2023–24. Players who receive treatment for an injury could be forced to stay off the pitch for one minute under proposals from Fifa 🤕It's currently 30 seconds in the Premier League, but would you like to see it increased? pic.twitter.com/kY1PJO3gW5— Match of the Day (@BBCMOTD) February 23, 2026 FIFA gerði sínar eigin tilraunir í Arabíska bikarnum í desember þar sem leikmaður þurfti að vera utan vallar í tvær mínútur. Pierluigi Collina yfirdómari FIFA segir að tveggja mínútna reglan sé ætluð til að draga úr tímasóun og bæta flæði leiksins. Þetta endurspeglar nálgun sem notuð er í bandarísku MLS-deildinni, sem virkjast ef leikmaður liggur á vellinum í meira en fimmtán sekúndur og sjúkraþjálfari kemur inn á. Ágreiningur var um lengd tímans Á fundi IFAB í janúar var samþykkt að bæta ætti föstum tíma við reglurnar en ágreiningur var um lengd tímans og mikil andstaða var gegn tveimur mínútum. Deildir hafa áhyggjur af ófyrirséðum afleiðingum Ein mínúta hefur verið lögð til sem málamiðlun en BBC Sport hefur heimildir fyrir því að áhyggjur séu enn af neikvæðum áhrifum. Manchester United varð mjög ósátt á síðasta tímabili þegar Matthijs de Ligt neyddist til að fara af velli með skurð og Brentford skoraði úr hornspyrnu á meðan hann var utan vallar. Óttast er að einnar mínútu fjarvera myndi gera það mun líklegra að lið fengi á sig mark þegar það er manni færra. Eykir enn frekar þrýsting á dómara Þrjátíu sekúndur valda þegar gremju meðal stuðningsmanna og ófyrirséðar afleiðingar í formi marka sem fengin eru á sig gætu aukið enn frekar þrýsting á dómara. Það er viðurkennt að leikmenn noti meint meiðsli til að brjóta upp leikinn en talið er að lenging tímamarkanna gæti refsað leikmönnum með raunveruleg meiðsli á óréttlátan hátt. Það eru nokkrar undantekningar. Ef andstæðingur fær gult eða rautt spjald þarf meiddi leikmaðurinn ekki að vera utan vallar. Markverðir eru einnig undanþegnir og vítaskytta fengi að vera áfram á vellinum. Ekkert gert við taktísk leikhlé Hins vegar er ekki búist við að IFAB samþykki neina ályktun til að takast á við taktísk leikhlé. Það er þegar markvörður fer niður án þess að vera nálægt boltanum til þess að þjálfari geti komið nýjum fyrirmælum til liðsins. Ráðgjafanefndir IFAB hafa rætt málið nokkuð ítarlega en hingað til hefur engin lausn fundist. Í kjölfar velgengni átta sekúndna reglunnar fyrir markverði sem halda á boltanum er búist við að nýjar niðurtalningaraðgerðir verði samþykktar. Svipuðu ferli verður bætt við markspyrnur og innköst, þar sem boltinn færist til andstæðinganna ef það tekur of langan tíma. Sextíu sekúndna refsing fyrir of seina skiptingu Tíu sekúndna tímamörk verða einnig sett á leikmenn sem er skipt út af, ef þeir fara ekki af vellinum fær varamaðurinn ekki að koma inn á. Liðið yrði að spila manni færra þar til næsta leikhlé yrði og það verður að vera eftir að minnsta kosti sextíu sekúndur. Búist er við að IFAB samþykki endurskoðun myndbandsdómara (VAR) fyrir ranglega gefin seinni gul spjöld og sem valkost fyrir keppnir, hornspyrnur. Enski boltinn FIFA Mest lesið Öryggisgæsla landsliðsins aukin og engir sénsar teknir Fótbolti Vonn þakkar lækni fyrir að vera enn með tvo fætur Sport Landsleikur Íslands í Mexíkó í hættu? 