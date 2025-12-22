Skólameistari Borgarholtsskóla hafði samband við utanríkisráðherra sama dag og tilkynnt var að staða hans yrði auglýst til umsóknar að loknum skipunartíma hans. Utanríkisráðherra upplýsti forsætisráðherra um vendingarnar. Þá fékk forsætisráðherra að vita að hugmyndir væru uppi um að fækka skólameisturum.
Fulltrúar mennta- og barnamálaráðuneytisins tilkynntu Ársæli Guðmundssyni, fráfarandi skólameistara Borgarholtsskóla, á fundi að embætti skólameistarans yrði auglýst til umsóknar. Í kjölfar fundarins hafði Ársæll samband við Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur, utanríkisráðherra.
Í upplýsingum frá forsætisráðuneytinu, sem Rúv greindi fyrst frá en fréttastofa hefur undir höndum, segir að Þorgerður upplýsti Kristrúnu Frostadóttur, forsætisráðherra, um að embætti skólameistarans yrði auglýst.
Ákvörðunin olli usla í samfélaginu en fyrr á árinu hringdi Inga Sæland, félags- og húsnæðismálaráðherra, í Ársæl vegna Nike-skópars barnabarns hennar sem hurfu. Að sögn Ársæls hellti Inga sig yfir hann og sagðist hafa ítök í lögreglunni.
Ákvörðun Guðmundar Inga Kristinssonar, mennta- og barnamálaráðherra, olli töluverðum usla í samfélaginu. Þingmenn stjórnarandstöðunnar gagnrýndu hana en fyrir þingfund þann 4. desember sendi aðstoðarmaður Guðmundar aðstoðarmanni Kristrúnar talpunkta fyrir fundinn.
Í punktunum segir að á fundi Ársæls með fulltrúum ráðuneytisins hafi hvergi komið fram að starfskrafta hans væri ekki óskað og gæti hann sótt um stöðuna líkt og aðrir. Ákvörðunin hefði verið tekin í ljósi fyrirhugaðra breytinga á framhaldsskólastiginu en til stendur að koma upp svæðisskrifstofum.
Þá hafi engin ákvörðun verið tekin um aðra skólameistara en í sviga segir að tekin verður ákvörðun um framtíð þriggja skólameistara á næsta ári. Einnig kemur fram að hver skólameistari sé í raun embættismaður og hugmyndir séu uppi um að það gæti breyst með mögulegri fækkun sýslumannsembætta.
Nokkrum dögum eftir að Ársæli var tilkynnt að staða hans yrði auglýst fékk Árni Ólason, skólameistari Menntaskólans á Egilsstöðum, að heyra í útvarpsfréttum að staða hans yrði einnig auglýst til umsóknar.
Áðurnefndar svæðisskrifstofur séu gríðarleg breyting samkvæmt talpunktunum og ákveðin óvissa ríkir á meðan breytingarferlið er í gangi. Guðmundur tilkynnti í september að hann hygðist setja á laggirnar fjórar til sex skrifstofur víðs vegar um landið sem ættu að koma til móts við starfsfólk framhaldsskóla með aukinni þjónustu, styttri boðleiðum og minni skriffinnsku.