Þau stóru tíðindi bárust úr herbúðum KR í gær að þaulreyndi atvinnu- og landsliðsmaðurinn Arnór Ingvi Traustason væri orðinn leikmaður liðsins. Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjálfari KR, gleðst yfir því að fá svo stóran prófíl inn í leikmannahóp sinn. Arnór muni koma með gæði að borðinu innan vallar hjá KR en Óskar er ekki síður spenntur fyrir því sem hann getur gert fyrir félagið utan vallar.
Arnór Ingvi skrifar undir samning við KR út tímabilið 2028. Hann er 32 ára gamall, á besta aldri sem sagt og hefur verið úti í atvinnumennskunni síðustu 11 ár og undangarin tímabil hefur hann gegnt lykilhlutverki í liði Norrköping í sænsku úrvalsdeildinni.
Alveg sama hvar við vorum og hvar okkur langar til að vera, þá er bara mjög mikilvægt að fá mann eins og Arnór Ingva inn til þess að halda áfram að byggja upp þetta félag, sem er svo sannarlega ekki vanþörf á. Byggja það upp á réttan hátt en ekki tjalda til einnar nætur.
Óskar Hrafn
KR var á höttunum eftir miðjumanni og nafn Arnórs Ingva kom inn á borðið í Vesturbænum.
„Við vorum búnir að missa Matthias Præst úr hópnum og því í leit að miðjumanni sem gæti spilað bæði aftarlega en einnig framar á miðjunni. Þegar fór að koma í ljós að Arnór Ingvi gæti verið möguleg lausn á því þá áttum við mjög gott samtal. Eftir fyrsta samtalið fannst mér allavegana nokkuð ljóst að leiðir okkar ættu að liggja saman,“ segir Óskar Hrafn, þjálfari KR í samtali við Vísi.
„Það var mikill samhljómur í hans sýn á sitt hlutverk, hvað hann vildi, og hvernig við sáum hann fyrir okkur, hvað við þurftum. Þegar að það var búið að semja við Norrköping þá gekk þetta mjög hratt fyrir sig.“
Arnór Ingvi hefur unnið titla á sínum ferli í atvinnumennskunni og þar hefur hann flakkað um Svíþjóð, Bandaríkin, Austurríki og Noreg svo eitthvað sé nefnt. Þá á hann að baki 67 landsleiki fyrir Íslands hönd. Óskar Hrafn upplifir Arnór Ingva mjög peppaðan fyrir komandi verkefni með KR.
„Ég upplifi hans sýn á þetta eins og að þarna sé bara einhver ungur leikmaður á ferðinni að byrja sinn feril miklu frekar en að þarna sé á ferðinni leikmaður kominn á seinni ár ferilsins. Arnór hefur áhuga á því að þróa liðið áfram, hann er framsækinn í fótboltahugsun sinni og ekki síst er hann áhugasamur fyrir því að taka að sér stórt hlutverk sem einn af leiðtogum liðsins, einn af þeim sem hjálpar til við að búa til sterkan kúltúr í félaginu, hvort sem er hjá meistaraflokki eða bara í félaginu öllu.
Til langs tíma litið sé það auðvitað það dýrmætasta fyrir KR í heild sinni.
„Að ná að fá leikmann eins og hann með alla hans reynslu en líka persónuleikann sem hann býr yfir og þá manneskju sem hann hefur að geyma. Það er gífurlega dýrmætt fyrir KR. Auðvitað erum við mjög glaðir með að fá hann inn sem leikmann, það er gríðarlega sterkt fyrir liðið, en til lengri tíma litið held ég að félagið sjálft muni græða mikið á því að fá mann eins og hann inn.“
En hver er sýn þín á það hvernig Arnór Ingvi nýtist KR best innan vallar?
„Arnór Ingvi er frábær fótboltamaður, hann er góður á boltanum og með mikla hlaupagetu. Ég sé það fyrir mér að hann muni leiða KR liðið sem þarf að hlaupa mikið og er orkumikið. Sé hann fyrir mér sem einn af kyndilberunum þar. Við viljum halda í boltann, spila boltanum á jörðinni og þar kemur hann sterkur inn.
Hann mun færa liðinu ákveðna reynslu, ákveðna ró líka og mun vera gríðarlega mikilvægur hlekkur á miðjunni hjá okkur. Það er það sem ég bind vonir við hann innan vallar en er svo jafn spenntur fyrir því sem hann hefur fram að færa utan vallar.“
Kom það þér á óvart að svona biti skyldi bjóðast?
„Auðvitað hefði hann auðveldlega geta tekið nokkur ár viðbót erlendis en ég veit ekki hvort þetta hafi komið mér á óvart. Ég var bara glaður yfir því að hann skyldi standa okkur til boða. Síðan eru bara aðrir hlutir en fótbolti sem fara að telja hjá leikmönnum sem eru komnir á þennan aldur. Þeir eru með konu og börn, það þarf að huga að þeim hlutum líka, hvar framtíðin liggur. Ég geri ráð fyrir því að það hafi líka spilað risastóra rullu í þessu. Aðallega er ég bara mjög glaður af því að hann sé að koma í KR og stoltur af því að hann hafi valið KR.“
Gengi KR á síðasta tímabili var undir væntingum. Liðið var í fallbaráttu alveg fram á síðustu umferð en stórsigur á Vestra þar gulltryggði Bestu deildar sætið.
Það að fá Arnór Ingva inn, eru það ekki sterk skilaboð til annarra liða í deildinni nú þegar að nokkrir mánuðir eru í mót?
„Ég veit ekki um hvað skilaboðin snúast en auðvitað er það alveg ljóst að síðasta tímabil var sérstakt. Stigasöfnunin var ekki nógu góð, spilamennskan heilt yfir sóknarlega var fín. Við náðum mörgum af þeim markmiðum, tölfræðilega, miðað við það sem við hefðum vilja gera fyrir tímabilið. Við náðum ekki okkar markmiðum varnarlega.“
„Það er alveg ljóst að KR ætlar sér ekki að vera á sama stað á næsta ári. Alveg sama hvar við vorum og hvar okkur langar til að vera, þá er það bara mjög mikilvægt að fá mann eins og Arnór Ingva inn til þess að halda áfram að byggja upp þetta félag, sem er svo sannarlega ekki vanþörf á. Byggja það upp á réttan hátt en ekki tjalda til einnar nætur. Byggja upp sjálfbæran rekstur og svo sjálfbæran kúltúr sem er það mikilvægasta sem félag á.“
Óskar Hrafn reiknar með Arnóri Ingva á æfingu hjá KR strax í upphafi nýs árs en hann mun þó ekki geta spilað með liðinu á undirbúningstímabilinu fyrr en í fyrsta lagi í febrúar.
„Hann fær bara jólaprógram strax, byrjar að æfa eftir því og svo byrjum við að æfa aftur saman 5.janúar. Ég á ekki von á öðru en því að hann verði mættur á æfingu þá. Hann er ekki löglegur í leikjum hjá okkur fyrr en í byrjun febrúar. Svo þarf hann að skjótast út til Svíþjóðar og ganga frá sínum málum, klára sín mál þar. Hann og fjölskyldan hafa búið lengi þar, þú flytur ekki bara heim til Íslands sí svona á einum eftirmiðdegi. Hann byrjar að æfa með okkur 5.janúar en þarna er á ferðinni maður sem spilaði alla leiki með Norrköping á nýafstöðnu tímabili, er í toppstandi og maður treystir því og ég veit að hann mun setja standardinn fyrir aðra leikmenn liðsins.“