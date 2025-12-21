Erlent

Fóru um borð í vélvana rúss­neskt skip

Samúel Karl Ólason skrifar
Skipið Adler er meðal annars talið hafa verið notað til að flytja hergögn frá Norður-Kóreu til Rússlands.
Sænskir löggæslumenn fóru í nótt um borð í rússneska skipið Adler. Það var gert í kjölfar þess að áhöfn skipsins varpaði ankerum undan ströndum Hauganes á Skáni í gær, vegna vélarbilunar. Rússar eru taldir nota skipið til flytja vopn, í trássi við refsiaðgerðir gegn ríkinu.

Aðgerðin var leidd af sænsku tollgæslunni en samkvæmt frétt SVT nutu starfsmenn hennar aðstoðar manna frá Strandgæslu Svíþjóðar og öðrum öryggisstofnunum. Lögreglan hefur einnig komð að málinu.

Enn var verið að leita í skipinu en sænska ríkisútvarpið hefur eftir talsmanni tollgæslunnar að áhöfnin hafi sýnt samvinnu. Ekki hefur verið gefið upp hvort eitthvað sem þykir merkilegt hafi fundist um borð.

Adler er í eigu fyrirtækisins sem kallast M Leasing LlC. Það hefur verið beitt refsiaðgerðum af bæði Bandaríkjunum og Evrópusambandinu sökum þess að skipið ku vera notað til að flytja hergögn frá Norður-Kóreu sem Rússar nota í Úkraínu.

Skipinu var siglt úr höfn í Pétursborg þann 15. desember en hvert förinni var heitið liggur ekki fyrir, samkvæmt frétt Reuters.

Sambærileg áhlaup hafa verið gerð víða á hafsvæði Evrópusambandsins á undanförnum mánuðum. Í mörgum tilfellum hafa þessar aðgerðir beinst að hinum svokallaða „skuggaflota“ Rússa. Það eru skip sem Rússar nota til að komast í kringum refsiaðgerðir og viðskiptatakmarkanir og hafa mörg þeirra verið beitt refsiaðgerðum.

Skipin eru einnig talin í einhverjum tilfellum hafa verið notuð við framkvæmd fjölþáttaógna í Evrópu.

