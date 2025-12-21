„Viljum við að okkar verði minnst fyrir að vera skræfur?“ Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 21. desember 2025 11:32 Útlitið er afar dökkt hjá Úlfunum sem eiga enn eftir að vinna leik í ensku úrvalsdeildinni á tímabilinu. getty/Nick Potts Matt Doherty, leikmaður Wolves, skóf ekki af því eftir enn eitt tap liðsins í ensku úrvalsdeildinni. Úlfarnir eru aðeins með tvö stig eftir sautján umferðir og allt bendir til þess að þeir falli í B-deildina. Wolves beið lægri hlut fyrir Brentford í gær, 0-2. Þetta var tíunda tap Úlfanna í röð og það fimmtánda í sautján leikjum í ensku úrvalsdeildinni á tímabilinu. Ekkert lið hefur verið með færri stig um jólin í sögu ensku úrvalsdeildarinnar en Úlfarnir og ekkert lið hefur verið lengra frá öruggu sæti (fjórtán stig) á þessum tíma. Doherty, einn reyndasti leikmaður Wolves, reyndi að blása kjarki í sína menn eftir leikinn gegn Brentford. „Viljum við að okkar verði minnst fyrir að berjast allt til loka tímabilsins eða fyrir að vera skræfur?“ sagði Írinn eftir leikinn á Molineux í gær. „Mér hefur ekki liðið svona illa í langan tíma. Þú sást að völlurinn var nánast tómur í leikslok og hann var ekki fullur í byrjun. Okkur vantar trú á að við getum unnið leikinn. Við erum nánast hræddir við það.“ Wolves vann ekki síðustu fjóra leiki sína á síðasta tímabili og hefur því leikið 21 leik í röð í ensku úrvalsdeildinni án þess að vinna. Síðasti sigur liðsins kom gegn Leicester City, 3-0, 26. apríl. Ekkert lið hefur fengið færri stig á tímabili í sögu ensku úrvalsdeildarinnar en Derby County 2007-08. Hrútarnir fengu þá aðeins ellefu stig en margir spá því að Úlfarnir slái það met í vetur. Næsti leikur Wolves er gegn Englandsmeisturum Liverpool næsta laugardag. Enski boltinn Wolverhampton Wanderers Tengdar fréttir Dramatík er Broja reyndist hetja Burnley Fimm leikjum er lokið í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag. Boðið var upp á mikla dramatík þegar að Bournemouth tók á móti Burnely og hörmulegt gengi Wolves heldur áfram. 20. desember 2025 17:02 Mest lesið Dómarinn hlýtur mikið lof fyrir stundarbræði í garð Jake Paul og Joshua Sport Haaland gaf barnabarni Hareide gjöf Enski boltinn Ronaldo á nærbuxunum lætur Elon Musk efast um sjálfan sig Fótbolti Tvær títanplötur settar í Jake Paul eftir kjálkabrotið Sport Sjáðu mörkin úr enska: Sviptingar, sænskt þema og svakalegar tæklingar Enski boltinn Stór nöfn úr leik á HM í pílukasti Sport „Ef dómarinn hefði sinnt sínu starfi almennilega hefði Romero ekki fengið spjald“ Enski boltinn Gleði og sorg í sigri Liverpool Enski boltinn Slæm fjárhagsstaða HSÍ kemur ekki niður á EM Handbolti Slot fámáll um stöðuna á Isak Enski boltinn Fleiri fréttir „Viljum við að okkar verði minnst fyrir að vera skræfur?“ „Ef dómarinn hefði sinnt sínu starfi almennilega hefði Romero ekki fengið spjald“ Haaland gaf barnabarni Hareide gjöf Sjáðu mörkin úr enska: Sviptingar, sænskt þema og svakalegar tæklingar Calvert-Lewin hættir ekki að skora Gyökeres skaut Arsenal aftur á toppinn Slot fámáll um stöðuna á Isak Gleði og sorg í sigri Liverpool Dramatík er Broja reyndist hetja Burnley Haaland frábær er Manchester City komst á toppinn Andri Lucas skoraði í langþráðum sigri Blackburn Chelsea vann upp tveggja marka forskot á St James' Park Ekkert fararsnið á Guardiola sem segir að City verði að vera undirbúið Tíu bestu mörkin úr leikjum Liverpool og Tottenham Salah bað samherjana afsökunar Lineker fokillur við blaðamann: „Þvílíkt kjaftæði“ Skírði soninn LFC og Mac Allister lét draum feðganna rætast Jóga og pílates lykillinn að snöggri endurkomu Fantasýn: „Hann setti allt á 3 og það kom upp 19“ Alexander Isak fékk sænska gullboltann „Salah líkaði ekki að vera í skugganum af Isak og Wirtz“ Amorim vill Neves Benti á hinn íslenska Dan Burn Lést á leiðinni heim úr fótboltaleik Forsætisráðherrann hótar Roman Abramovich og segir að „klukkan tifi“ „Sýnum kvennaíþróttir af því að þær eru frábærar“ Snéri aftur í fótbolta eftir 35 ára hlé: „Kalla mig Jackie Grealish“ Óttast að besti leikmaður Liverpool verði frá Ungstirnið skallaði meistarana áfram Gat ekki komið í veg fyrir að City færi áfram Sjá meira