Í beinni
Körfubolti - Úrvalsdeild kvenna
Njarðvík
Haukar
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Kosningar 2026
Andlát
Pallborðið
Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Framúrskarandi fyrirtæki
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
HM kvenna í handbolta
Fótbolti
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Besta karla
Besta kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Uppskriftir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Heilsa
RAX
Áskorun
Makamál
Leikjavísir
Kynlíf
Samstarf
Tíska og hönnun
Útkall
Einkalífið
Hús og heimili
Skoðun
Sveitarstjórnarkosningar 2026
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Menu
Calendar
miðvikudagur 26. nóvember 2025
0 °C
Reykjavík
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Kosningar 2026
Andlát
Pallborðið
Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Framúrskarandi fyrirtæki
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
HM kvenna í handbolta
Fótbolti
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Besta karla
Besta kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Uppskriftir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Heilsa
RAX
Áskorun
Makamál
Leikjavísir
Kynlíf
Samstarf
Tíska og hönnun
Hús og heimili
Skoðun
Sveitarstjórnarkosningar 2026
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Í beinni
Körfubolti - Úrvalsdeild kvenna
Njarðvík
Haukar
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Innskráning
Innskráning
Bein lýsing
Miðstöð
Liðin
Stöðutafla
Bein lýsing
Leikirnir
Sjá alla
Mest lesið
Sterkasta kona heims svipt titlinum þegar í ljós kom að hún fæddist karlkyns
Sport
Margt jákvætt en þýska stálið refsaði
Handbolti
„Meira vesen fyrir manninn sem hefur ekki hoppað yfir símaskrá“
Sport
Dæmd í langt bann fyrir að leyna því hvar hún væri
Sport
Fiskur og rauðvín í Barcelona í skugga sögusagna: „Best að segja sem minnst“
Handbolti
Atli kveður KR og flytur norður
Íslenski boltinn
Sjáðu mark númer tvö hjá Viktori í Meistaradeildinni
Fótbolti
Þurftu að biðjast afsökunar á framkomu áhrifavalds í bikardrætti
Enski boltinn
„Það helsta sem ég sakna við Þýskaland“
Handbolti
Skjótur bati Janusar: „Tel mig heppinn að ekki hafi farið verr“
Handbolti
Fleiri fréttir
Viktor kom FCK á bragðið í fyrsta Meistaradeildarsigri liðsins
Arsenal - Bayern München | Stórleikur á Emirates
Liverpool - PSV | Komast heimamenn aftur á sigurbraut?
Sjáðu mark númer tvö hjá Viktori í Meistaradeildinni
Þurftu að biðjast afsökunar á framkomu áhrifavalds í bikardrætti
Svona var fundur Blika fyrir slaginn við Loga og félaga
Estevao hangir ekki í símanum
Atli kveður KR og flytur norður
Fantasýn: Hefði átt að hlusta á fáránlegu rökin sín
„Eins og vanvirðing og skilur ekkert eftir sig nema vont bragð“
Refur á vappi um Brúna minnti á Atla
Sjáðu öll mörkin: Magnaður Estevao, 36 ára Auba og McTominay í stuði
Rifjuðu upp sögu af formanni KSÍ og slagsmál Dyer og Bowyer
Drama í Noregi og 36 ára Auba sá um Newcastle
Gjörbreytt lið City mátti þola sitt fyrsta tap
Spænski risinn grátt leikinn og Estevao vann uppgjör ungstirnanna
Slot kennir sjálfum sér um eftir „fáránlegt“ gengi
Skildu Ajax-menn eina eftir án stiga á botni Meistaradeildarinnar
Flokkarnir fyrir HM-drátt: Leiðin gerð svo að fjögur bestu mætist seint
Ronaldo slapp við bann á HM
Theodór Elmar hættur hjá KR
Yfir sig ánægður með Rashford: „Hann er síbrosandi“
Sjáðu bestu vörslur Pickfords gegn United
„Sem fagmaður frábær en ennþá betri vinur“
Íslensku stelpurnar hjá Inter báðar í liði umferðarinnar
Fannst ferlega erfitt að horfa á Isak: „Gjörsamlega ósýnilegur“
Gueye biðst afsökunar: „Ekkert réttlætir svona hegðun“
Moyes kastaði kveðju á vini sína á Íslandi eftir viðtal við Hjörvar
„Salah talar bara þegar hann vantar nýjan samning“
Sjáðu markið, rauða spjaldið og púðurskot United í sögulegum sigri Everton
Sjá meira
Mest lesið
Sterkasta kona heims svipt titlinum þegar í ljós kom að hún fæddist karlkyns
Sport
Margt jákvætt en þýska stálið refsaði
Handbolti
„Meira vesen fyrir manninn sem hefur ekki hoppað yfir símaskrá“
Sport
Dæmd í langt bann fyrir að leyna því hvar hún væri
Sport
Fiskur og rauðvín í Barcelona í skugga sögusagna: „Best að segja sem minnst“
Handbolti
Atli kveður KR og flytur norður
Íslenski boltinn
Sjáðu mark númer tvö hjá Viktori í Meistaradeildinni
Fótbolti
Þurftu að biðjast afsökunar á framkomu áhrifavalds í bikardrætti
Enski boltinn
„Það helsta sem ég sakna við Þýskaland“
Handbolti
Skjótur bati Janusar: „Tel mig heppinn að ekki hafi farið verr“
Handbolti
Í beinni
Körfubolti - Úrvalsdeild kvenna
Njarðvík
Haukar
Fréttir
Nýjast
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Kosningar 2026
Andlát
Pallborðið
Kompás
Senda fréttaskot
Ferðamennska á Íslandi
Flóttamenn
Donald Trump
Fréttaskýringar
Víglínan
Alþingi
Viðskipti
Nýjast
Innlent
Erlent
Framúrskarandi fyrirtæki
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Stjórnarmaðurinn
Klinkið
Skjóðan
Sport
Nýjast
Staðan í deildum
Enski boltinn
HM kvenna í handbolta
Fótbolti
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Besta karla
Besta kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Golf
Fótbolti
MMA
Formúla 1
Meistaradeildin
Hestar
NBA
Íslenski boltinn
Lífið
Nýjast
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Uppskriftir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Heilsa
RAX
Áskorun
Makamál
Leikjavísir
Kynlíf
Samstarf
Tíska og hönnun
Útkall
Einkalífið
Hús og heimili
Tíska og hönnun
Poppkastið
Gagnrýni
Tónlist
Saga til næsta bæjar
Bíó og sjónvarp
Leikjavísir
Kynningar
Matarvísir
Skoðun
Nýjast
Sveitarstjórnarkosningar 2026
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Hlaðvarp
Sjónvarp
Nýjast
Sjónvarp
Flokkar
Stöð 2 Vísir
Vinsælast
Útvarp
Útvarp
Flokkar
Íslenska Bylgjan
Útvarp 101
Apparatið
Vefir 365 miðla
Stöð 2
Bylgjan
FM957
X977
365
Flokkar
Smáauglýsingar
Bílar